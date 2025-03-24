İslam Memiş’ten mesaj var; Altında büyük tuzak! Gram, çeyrek altın fiyatları kaç TL artar?

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya girilirken yatırımcıları uyardı. Özellikle altın piyasasında dalgalanma beklendiğini belirten Memiş, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Haftalık değerlendirmesinde jeopolitik riskler ve küresel ekonomik gelişmelere dikkat çeken uzman isim, kısa vadeli sert hareketlerin yaşanabileceğini vurguladı.

İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar... KUSURSUZ FIRTINA Açıklamış olduğum Aralık ayında başlayacak Mart ayına kadar devam edecek bir "Kusursuz Fırtına" var. Bu kusursuz fırtınanın ilk ayağını küresel piyasalarda Mart ayında gördük. İki hafta önce yaşanan sert düşüşlerle birlikte bütün küresel borsalarda çöküş gördük. Adeta bütün enstrümanlarda çöküş gördük. Geçen hafta çarşamba günü başlayan ve etkileri devam eden yurt içi piyasalardaki sert düşüşleri ve gündem maddelerini konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu kusursuz fırtınanın iki ayağı tamamlanmış oldu. Bir ayağı daha var, o da muhtemelen Mayıs ayında tamamlanacak diye tahmin ediyorum.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONU Özellikle çarşamba günü başlayan soruşturma sürecinin tutuklama kararıyla sonuçlanmasıyla birlikte, hafta sonu borsaların çökeceğini, doların çok yükseleceğini, gram altının 4500-5000 lira seviyelerine çıkacağını iddia ederek manipülasyon yaptılar. Ağzı olan konuştu, piyasalarda cıvık cıvık bir ortam yarattılar. Bugün haftanın ilk işlem günündeyiz ve görüldüğü gibi değişen hiçbir şey yok. Şok fiyatlamaları karşısında soğukkanlılığını koruyan, ne istediğini bilen kişiler bu tür manipülasyonlara aldırmaz. Psikolojiyi iyi yönetmek gerekir.

KURUMLARIN HAFTA SONU ALDIĞI TEDBİRLER Hafta sonu boyunca Hazine Maliye Bakanlığı, SPK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurum ve kuruluşlar gerekli önlemleri aldılar. Borsa İstanbul 100 endeksi bugün 9150 puanın üzerinde açılış yaptı. Dolayısıyla herkesin beklediği çöküş senaryoları gerçekleşmedi.