İslam Memiş'ten altın için uyarı! O bandın altına düşerse hemen alın

Finans piyasalarının en çok takip edilen isimlerinden İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren sert bir uyarı ile gündeme geldi.

Küresel fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sürerken, Memiş, elinde değerli metal bulunduranlar için "Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin" diyerek, kısa vadeli düşüşlerin uzun vadeli büyük bir hareketin habercisi olduğunu öne sürdü.

EURO/DOLAR'DA TARİHİ ALIM NOKTASI! Q1 2026 HEDEFİ 1.22

Euro/Dolar paritesi 1.16 seviyesinde işlem görürken, parite için en kritik destek seviyeleri işaretlendi. Bu hafta ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları parite hareketliliğini artıracak.

  • 1.1580: İzlenmesi gereken güçlü destek hattı.

  • 1.1480: Uzmanlar tarafından net alım fırsatı olarak belirlenen alt bant.

Uzman isim Dolar endeksindeki yükseliş beklentisine rağmen, Euro'nun daha cazip olduğunu belirtiyor. Euro/TL kuru (49.16 seviyesi) dolara kıyasla ucuz kalmaya devam etmekte olup, yatırım için en cazip varlık sınıfı olarak gösteriliyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde paritede 1.21-1.22 seviyelerinin hedeflenmesi, mevcut düşüşleri daha da önemli kılıyor.

⚠️ ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASASINDA 4.000 DOLAR TUZAĞI!

Kıymetli metallerdeki sert fiyat dalgalanmaları İslam Memiş'in "manipülasyon fiyatlaması" uyarısını beraberinde getirdi.

ONS ALTIN İÇİN KESİN UYARI: BU SEVİYENİN ÜZERİNDEN ASLA ALMAYIN!

Geçen hafta 4.243 dolara kadar tırmanan ons altın, şu anda 4.070 dolar seviyesinde. Ancak Memiş'in uyarısı çok net: 4.000 dolar seviyesinin üzerinde asla maliyet yapılmamalıdır.

  • Oyun Alanı: Ons altın, 3.800 dolar (destek) ile 4.200 dolar (direnç) arasındaki bant aralığında oyalanmaya devam edecek.

  • Tavsiye: Altın almak isteyen yatırımcılar için aceleci olmamak ve sabırla beklemek en doğru stratejidir.

GRAM ALTIN ALICILARI DİKKAT: 5.500 TL BEKLEYİŞİ BAŞLADI

Ons altındaki geri çekilme nedeniyle fiziki piyasada gram altın fiyatı 5.765 TL seviyesinde. İslam Memiş, riski azaltmak için kademeli alım stratejisini uygulayan yatırımcılara kalan yüzde 50 pozisyon için şu seviyeyi beklemeleri tavsiyesinde bulundu:

Kalan %50 alım, ons altının 4.000 dolar altına sarkması ve gram altının tekrar 5.500 TL'li rakamlara gelmesi durumunda iki parça halinde gerçekleştirilecektir.

GÜMÜŞTE YENİ ALIM ARALIĞI AÇIKLANDI

Ons gümüş fiyatı 50.78 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüş pozisyonunu kaçıranlar ve yeni girmek isteyenler için yıl sonuna kadar yeni bir fırsat beklentisi var. Memiş, yatırımcıların 45 dolar ile 50 dolar aralığında tekrar alım pozisyonu yakalayacaklarını belirtiyor.

💻 BİTCOİN HALA ÇOK MU UCUZ?

Kripto para piyasalarında büyük bir manipülasyon dönemi geride kalırken, Bitcoin şu anda 95.340 dolar seviyesinde.

Uzman Görüşü:

  • Bitcoin, mevcut fiyatıyla hala ucuz kalmaya devam ediyor.

  • Hem Dolar hem de TL bazında Bitcoin alımı yapılıp yapılmayacağı sorusunun cevabı olumludur.

  • Yükseliş yönlü beklentinin korunması nedeniyle, yatırımcıların bu varlık sınıfında kötümser olmaması gerekiyor.

🗓️ Piyasalarda HAFTANIN KIRILMA NOKTASI: Gözler İki Dev İsimde

Bu hafta piyasaların seyrini ekonomik verilerden çok, merkez bankası yetkililerinin açıklamaları belirleyecek.

  • FED Üyeleri: ABD para politikasına dair ipuçları bekleniyor.

  • ECB Başkanı Lagarde: Euro/Dolar paritesi başta olmak üzere, küresel piyasalar için kritik yönlendirmeler yapması bekleniyor.

Piyasaları agresif şekilde etkileyecek büyük bir ekonomik veri akışı bu hafta beklenmediği için, gözler tamamen bu iki yetkilinin açıklamalarına çevrilmiş durumda.

💶 Dövizde BÜYÜK FIRSAT! Uzmanlar Neden Euro'ya Koşuyor?

Döviz piyasalarında Dolar/TL'de yükseliş baskısı sürerken, Euro/Dolar paritesindeki seviyeler yatırımcılar için çok önemli bir alım fırsatı sunuyor.

Dolar/TL'de Yükseliş Baskısı Sürüyor: Kurda Geri Adım Yok

Dolar/TL kuru, yeni haftaya 42.03 seviyesinden başladı. Süregelen baskılanmaya rağmen, kurda yukarı yönlü atak beklentisi devam ediyor. Kısa vadede düşüş yönlü bir öngörü bulunmamaktadır. Özellikle dolar ihtiyacı olan veya ticaret yapanların bu beklentiyi dikkate alması gerekiyor.

