İslam Memiş'ten altın için uyarı! O bandın altına düşerse hemen alın

Uzman Görüşü:

Bitcoin, mevcut fiyatıyla hala ucuz kalmaya devam ediyor.

Hem Dolar hem de TL bazında Bitcoin alımı yapılıp yapılmayacağı sorusunun cevabı olumludur.

Yükseliş yönlü beklentinin korunması nedeniyle, yatırımcıların bu varlık sınıfında kötümser olmaması gerekiyor.

🗓️ Piyasalarda HAFTANIN KIRILMA NOKTASI: Gözler İki Dev İsimde

Bu hafta piyasaların seyrini ekonomik verilerden çok, merkez bankası yetkililerinin açıklamaları belirleyecek.

FED Üyeleri: ABD para politikasına dair ipuçları bekleniyor.

ECB Başkanı Lagarde: Euro/Dolar paritesi başta olmak üzere, küresel piyasalar için kritik yönlendirmeler yapması bekleniyor.

Piyasaları agresif şekilde etkileyecek büyük bir ekonomik veri akışı bu hafta beklenmediği için, gözler tamamen bu iki yetkilinin açıklamalarına çevrilmiş durumda.

💶 Dövizde BÜYÜK FIRSAT! Uzmanlar Neden Euro'ya Koşuyor?

Döviz piyasalarında Dolar/TL'de yükseliş baskısı sürerken, Euro/Dolar paritesindeki seviyeler yatırımcılar için çok önemli bir alım fırsatı sunuyor.

Dolar/TL'de Yükseliş Baskısı Sürüyor: Kurda Geri Adım Yok

Dolar/TL kuru, yeni haftaya 42.03 seviyesinden başladı. Süregelen baskılanmaya rağmen, kurda yukarı yönlü atak beklentisi devam ediyor. Kısa vadede düşüş yönlü bir öngörü bulunmamaktadır. Özellikle dolar ihtiyacı olan veya ticaret yapanların bu beklentiyi dikkate alması gerekiyor.