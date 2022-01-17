İslam Memiş bombayı patlattı altüst olacak! Gerileme sürebilir diyerek açık açık tarih verdi! Yatırım yapanlar 9 gün sonra... Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da son dönemlerde yatay bir seyir görülüyor. TCMB ve FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görülebileceğini ifade etti.