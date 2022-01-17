İslam Memiş bombayı patlattı altüst olacak! Gerileme sürebilir diyerek açık açık tarih verdi! Yatırım yapanlar 9 gün sonra...
Dolar, euro, sterlin döviz kurlarının yanında altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip edilirken uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararı ile FED'in alacağı faiz kararları dolar ve altın fiyatları için kritik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatının düşeceğini, TCMB ve FED faiz kararlarının piyasalarda önemli etkisini olacağının altını çizdi. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar 20 ve 26 Ocak tarihlerine odaklandı.
İslam Memiş bombayı patlattı altüst olacak! Gerileme sürebilir diyerek açık açık tarih verdi! Yatırım yapanlar 9 gün sonra... Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da son dönemlerde yatay bir seyir görülüyor. TCMB ve FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görülebileceğini ifade etti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarında 20 Ocak'ta açıklanacak TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ile 26 Ocak'taki Fed'den gelecek açıklamaların etkili olacağını söyledi.
Bu iki faiz kararı yurtiçi dolar kurunun seyri açısından oldukça önemli olacak. Şuanda küresel piyasalarda bir sıkışma var.