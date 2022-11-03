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İslam Memiş altında zirve için tarih verdi! Çok uzun sürmez...

Ekonominin sık sık bir değişim içerisinde olması insanları incelemeye ve yapılan tahminleri değerlendirmeye yöneltiyor. İslam Memiş bilhassa dolar ve altın üstünde yaptığı istikrarlı tahminleriyle pek çok vatandaşın ilgisini çekmektedir. Verilen rakamlara ve hamleleri doğru anda yapmanın önemine ilgi çeken ekonomist, altın için son fırsatlardan bahsederek pek çok vatandaşı uyardı.

takvim.com.tr
03.11.2022 09:56 - Son Güncelleme: 03.11.2022 09:56
İslam Memiş altında zirve için tarih verdi! Çok uzun sürmez...

Yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin kur farkından etkilenmeden işlerini bitirmesi gerektiği üstünde duran ekonomist, şaşırtan değerlendirmeleriyle kendini gösterdi. Yatırımlarını dolar ve altın üstünden gerçekleştirmek isteyenlerin en çok takip ettiği isimlerden olan Memiş, sosyal medyası üstünden yaptığı analizlerle ortalığı biraz karıştırdı. Buna göre çizdiği tablo altın bağlamında daha ılımlı olsa da alım yapılacak son rakamlardan da bahsetti.

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İslam Memiş altında zirve için tarih verdi! Çok uzun sürmez...

Altın almak isteyenlere tarih verdi

Gerek yaptığı doğru tahminleri gerekse istikrarlı yatırım tavsiyelerde yüzlerce vatandaşın güvenini kazanan isim altın bağlamında son rakamı açıkladı.

İslam Memiş altında zirve için tarih verdi! Çok uzun sürmez...

Buna göre ilgi edilecek son rakam 950 ile 1000 TL arasında olmalı. Alım işinin bu noktadan sonra bitmesi gerekliliğini de belirtti.

İslam Memiş altında zirve için tarih verdi! Çok uzun sürmez...

Alım fırsatı yakalamak isteyenlerin son şansları olma ihtimalini de hatırlattı. Hem de gümüş yatırımları amacıyla de tavsiyelerde bulunmuştur. Bu arada emtiya fiyatlarına baktığımız vakit altın ve gümüşün gelecek vaat ettiğini rahatça ifade edebiliriz.

İslam Memiş altında zirve için tarih verdi! Çok uzun sürmez...

Yatırım Yapacaklar Dikkatli Olmalı!

Gram altının pik noktasına yaz ayı başında ulaştığını bildiren ekonomist, alım yapacaklara ellerini acele tutmaları gerektiği tavsiyesini verdi.

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