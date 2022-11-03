İslam Memiş altında zirve için tarih verdi! Çok uzun sürmez...

Yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin kur farkından etkilenmeden işlerini bitirmesi gerektiği üstünde duran ekonomist, şaşırtan değerlendirmeleriyle kendini gösterdi. Yatırımlarını dolar ve altın üstünden gerçekleştirmek isteyenlerin en çok takip ettiği isimlerden olan Memiş, sosyal medyası üstünden yaptığı analizlerle ortalığı biraz karıştırdı. Buna göre çizdiği tablo altın bağlamında daha ılımlı olsa da alım yapılacak son rakamlardan da bahsetti.