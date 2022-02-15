İŞKUR’dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

Türkiye'de milyonlarca kişinin istihdamına neden olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel bekçilik ilanlarını yayınladı ve genel şartların dışında özel şartların neler olduğu da belirtildi. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya illerinde geçerli olacak. İŞKUR bekçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...