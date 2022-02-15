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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

İŞKUR'dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

Bekçi alımı başvuruları için araştırmalar sık sık yapılıyor. Son olarak İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. En en az ilkokul mezunu bekçi alımı başvurularına ilişkin bilgiler tek tek açıklandı. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini özel sektörde sürdürmek isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinde yayınlanan farklı illerde açık kadrolar için alınacak kişilerde aranan nitelikler merak edildi. İşte İŞKUR bekçi alımı için başvuru şartları ve detaylar...

15.02.2022 15:04 - Son Güncelleme: 15.02.2022 15:04
İŞKUR’dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

Türkiye'de milyonlarca kişinin istihdamına neden olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel bekçilik ilanlarını yayınladı ve genel şartların dışında özel şartların neler olduğu da belirtildi. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya illerinde geçerli olacak. İŞKUR bekçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

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İŞKUR’dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için ilan yayımlandı. İŞKUR resmi internet üzerinden yayımlanan ilanların şu an için sadece özel sektörde gerçekleştirileceği kaydedildi. Bunun yanında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de bekçi alımı yapılacağı duyurulurken yeni açıklamalar bekleniyor...

İŞKUR’dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

İŞKUR tarafından yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya illerinde geçerli olacak.

İŞKUR’dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Başvuru Şartları

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için bazı genel şartlar bulunmaktadır. Adayların genel şartlara uygunluğu belirlendikten sonra bazı özel şartları da yerine getirmesi gerekmektedir.

İŞKUR’dan ilkokul mezunu Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 9 ilde bekçi alımı yapıyor! En az 4.650 TL maaş + yemek...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak,

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