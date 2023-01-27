İŞKUR'dan 7 bin 945 TL ÖDEME! 30 gün içinde başvuranlar alacak! PTTBank hesaplarına aktarılıyor! Son 3 yılda en az 600 gün primi olan...
Yeni yılla birlikte pek çok gelir gibi işsizlik maaşı da arttı. Brüt 10 bin 8 lira olan yeni brüt asgari ücretle işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişti. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklılık gösterirken, tavan ise damga vergisi kesilmiş olarak 7 bin 945 liraya çıktı. Peki işten ayrılanlara ne kadar maaş ödenecek? Halen işsizlik maaşı alanlar bu artıştan etkilenecek mi? İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar...
27.01.2023 13:15 - Son Güncelleme: 27.01.2023 13:43
Ancak artışlar bunlarla sınırlı değil. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artışlar geniş bir kesimin gelirine yansıyacak. Bunlardan biri de işsizlik maaşı...
KİMLER ALIYOR?
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.