İŞKUR sarı butona bastı! Acil KPSS şartsız tecrübesiz 18-45 yaş arası başvuru alınacak! 38 ilde 8.500 - 10.500 TL maaşla hastaneye, bankaya, kamuya...
İŞKUR güncel iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yeni bekçi, hemşire, elektrikçi, büro personeli, temizlik ve güvenlik personeli alımları başladı. Diplomasız, KPSS'siz, kurasız işe alım yapılacak. Başvuruların online alıncağı duyuruldu. Buna göre İŞKUR'un sitesi üzerinden şartları sağlayanlar hemen bugün başvuru yapabilecek. İşte il il İŞKUR 2023 iş ilanları...
İŞKUR sarı butona bastı! Acil, KPSS şartsız, tecrübesiz 18-45 yaş arası başvuru alınacak! 38 ilde 8.500 - 10.500 TL maaşla hastaneye, bankaya, kamuya alımla yapılıyor. İster ilkokul mezunu olun ister emekli olun. İŞKUR iş ilanları arasında herkes kendisine göre iş bulabiliyor. Peki İŞKUR güncel iş ilanları neler? İşte ilanlar ve başvuru şartları...
İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIMLARI
İŞKUR yeni il il temizlik personeli alımlarını duyurdu. Aşağıdaki linke tıklayarak tüm temizlik personeli alımlarına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR BEKÇİ ALIMLARI
İŞKUR tarafından 27 Mart 2023 tarihi itibariyle İstanbul ve Antalya'da Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. İlanlara göz atmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
İŞKUR HEMŞİRE ALIMLARI 2023
İŞKUR Ebe, hemşire, çocuk hemşiresi, diyabet hemşiresi alımları yapıyor.
İŞKUR BÜRO PERSONELİ ALIMLARI
İŞKUR hem kamuya hem de özel sektöre büro personeli alımlarına devam ediyor.