İŞKUR organize ediyor! İşsiz yüzbinlerce kişi için yeni dönem başladı! Günde 108 TL verilecek! Mezuniyet şartı yok: 9 ay boyunca...
İŞKUR hem iş arayanlar bununla birlikte işverenlere büyük bir kolaylık ve kazanç sağlıyor. İŞKUR Eğitim Programı yardımıyla iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara kurs imkanı sunularak günde 108 TL para ödemesi yapılıyor. Mezuniyet şartı aranmadan ilköğretim, ortaokul, lise mezunu herkes İŞKUR vesilesiyle müracaat yapabiliyor. Ancak mesleki eğitim kurslarının toplam süresinin 160 günü geçmemesi gerekiyor. Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin minimum yüzde 50'sini olmak üzere, gene minimum program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor bununla birlikte işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.
İŞKUR organize ediyor! İşsiz yüzbinlerce kişi için yeni dönem başladı! Günde 108 TL verilecek! Mezuniyet şartı yok: 9 ay boyunca... Kurs vaktince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir. Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin minimum yüzde 50'sini olmak üzere, gene minimum program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor bununla birlikte işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.
İŞKUR'un son yıllarda uyguladığı çok önemli bir program var. İşbaşı Eğitim Programı işsizliğin önlenmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Özellikle çalışma yaşına gelmiş gençlerimizin iş yaşamına girmede ilk adımı atmaları bu programla mümkün olabiliyor.
Programa dahil edilen gençler istihdam edilme fırsatını yakaladıkları gibi aynı zamanda işe girerken hep sorulan "deneyiminiz var mı?" sorusunu da bu program sayesinde olumlu olarak cevaplıyorlar. İşbaşı Eğitim Programı son haftalarda İŞKUR'un bu konuda yeni bir düzenleme yapılacak olması nedeniyle durdurulmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir döneme girildi ve yeni istihdam taahhüdü kapsamında başvurular alınmaya programlar açılmaya başlandı.
Özellikleri neler?
İşbaşı Eğitim Programı hem iş arayanlar hem de işverenler açısından kazan-kazan formülünün devreye sokulduğu bir sistem. Bu programları İŞKUR organize ediyor. İşyerleri program açmak için İŞKUR'dan talepte bulunuyor.