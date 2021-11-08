İŞKUR organize ediyor! İşsiz yüzbinlerce kişi için yeni dönem başladı! Günde 108 TL verilecek! Mezuniyet şartı yok: 9 ay boyunca... Kurs vaktince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir. Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin minimum yüzde 50'sini olmak üzere, gene minimum program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor bununla birlikte işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.