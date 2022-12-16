İŞKUR kurdeleyi kesti! 19-50 yaş arası ilkokul mezunu olan işe girecek! KPSS sınav şartsız tecrübesiz 9.850 TL maaş! 13 ilde kamuya, özel sektöre...

İŞKUR 16 ARALIK GÜNCEL İŞ İLANLARI! İş arayan ve çalışmak isteyenlere buraya! 2022 yılının son iş ilanları duyuruldu. İl il iş ilanları yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları farklı kadrolar için personel alımı yapacak. Başvurular KPSS puanına göre İŞKUR üzerinden yapılacak. KPSS'siz ilanlar da mevcut. 2023 Ocak ayı itibariyle asgari ücret yükselecek. İŞKUR ile işe girenler de en az asgari ücret kadar maaş alıyor. Mesleğe göre maaşlar da değişiyor. İşte yeni İŞKUR iş ilanları...