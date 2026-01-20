İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yükseldi! 14 günde 19 bin 250 lira destek

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?
Programa katılacak öğrenciler noter kurasıyla belirleniyor. Kura sonucunda seçilen adaylar için bilgi ve belge kontrolü yapılıyor, şartları sağlayanlar nihai katılımcı olarak programa dahil ediliyor. Yedek adaylar da aynı usulle değerlendiriliyor.
PROGRAM DEVAM EDERKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?
Katılımcılar, programa devam ederken başka bir işte sigortalı olarak çalışabiliyor. Ancak bu durumdan doğabilecek sosyal güvenlik yükümlülüklerinden İŞKUR sorumlu tutulmuyor.
ÜNİVERSİTELERİN VE YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Programın uygulandığı üniversiteler, katılımcıların seçimi, sigorta işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile gerekli belge kontrollerinden sorumlu. Ayrıca öğrencilerin mevcut çalışanların yerine kullanılmaması ve mevzuata uygun görevlendirilmesi de yüklenicinin yükümlülükleri arasında yer alıyor.
HANGİ ALANLARDA PROGRAM AÇILACAĞINA KİM KARAR VERİYOR?
Programların hangi alanlarda uygulanacağı, üniversitelerin talepleri doğrultusunda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Bu kapsamda aynı üniversitede birden fazla alanda program açılabiliyor.