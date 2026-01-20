İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yükseldi! 14 günde 19 bin 250 lira destek

KATILIMCILARA HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Programa dahil olan öğrencilere; iş sağlığı ve güvenliği, iş arama becerileri, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, stres yönetimi ve iş ahlakı gibi konularda eğitimler sunuluyor. Ayrıca üniversitelerin faaliyet alanlarına göre ek eğitimler de düzenlenebiliyor.

PROGRAM SÜRESİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

İŞKUR Gençlik Programı en fazla 10 ay süreyle uygulanabiliyor. Haftalık çalışma süresi ise en fazla üç gün ve 22,5 saat olarak belirlenmiş durumda. Bir katılımcı, bu kapsamda toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabiliyor.