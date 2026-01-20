PODCAST CANLI YAYIN

İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yükseldi! 14 günde 19 bin 250 lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere verilen günlük cep harçlığında artış yapıldığını açıkladı. Buna göre daha önce 1083 lira olarak ödenen günlük destek 1375 liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme ile programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençler toplamda 19 bin 250 lira destek alabilecek.

Bakan Işıkhan, söz konusu artışı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında gençlerin istihdama katılımını artırmayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı'na verdikleri önemi vurgulayan Işıkhan destek tutarlarının güncellendiğini belirtti.

"İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA DESTEĞİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Gençlere sağlanan katkının artırıldığını ifade eden Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İŞKUR Gençlik Programı'na desteğimizi büyütüyoruz. Günlük 1083 lira olarak uyguladığımız cep harçlığını bu yıl 1375 liraya yükseltilttik. Böylelikle programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimize 19 bin 250 lira destek sağlayacağız."

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Gençlerin çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde dahil olmasını önemsediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, destek mesajını şu sözlerle sürdürdü: "Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız."

İŞ GÜCÜ PİYASASINA UYUM HEDEFLENİYOR

Yapılan artışla birlikte, gençlerin iş gücü piyasasına daha hızlı uyum sağlaması, çalışma hayatı ile eğitim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve istihdama geçiş sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni destek tutarlarının, programa olan ilgiyi artırması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR KİMLERİ KAPSIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmasını amaçlayan aktif işgücü programları arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program, gençlere hem iş deneyimi kazandırmayı hem de gelir desteği sağlamayı hedefliyor.

Program kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve iş disiplini edinmesi amaçlanırken, eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi öncelikler arasında bulunuyor.

HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANABİLİYOR?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan; devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler faydalanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise program kapsamı dışında tutuluyor.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma, İŞKUR'a kayıtlı olma, emekli ya da malullük aylığı almama gibi temel şartlar aranıyor. Ayrıca başvuru öncesinde sigortalı bir işte çalışmıyor olmak, hane gelir şartını sağlamak ve başka bir aktif işgücü ya da işsizlik sigortası programından yararlanmıyor olmak gerekiyor.

HANE GELİR KRİTERİ NASIL UYGULANIYOR?

Başvuru sahibinin, aynı adreste ikamet eden kişilerle birlikte elde ettiği toplam aylık gelir, net asgari ücretin üç katını aşmamalı. Yurt, sığınma evi gibi toplu yaşam alanlarında kalan öğrenciler için bu şart aranmazken, kimlik bilgileri gizli olanlar da gelir kriterinden muaf tutuluyor.

PROGRAM HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı; sürdürülebilir kampüs çalışmaları, altyapı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik ve idari destek, toplumsal hizmet projeleri, öğrenci uyum ve gelişim çalışmaları, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi gibi geniş bir faaliyet alanını kapsıyor.

KATILIMCILARA HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Programa dahil olan öğrencilere; iş sağlığı ve güvenliği, iş arama becerileri, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, stres yönetimi ve iş ahlakı gibi konularda eğitimler sunuluyor. Ayrıca üniversitelerin faaliyet alanlarına göre ek eğitimler de düzenlenebiliyor.

PROGRAM SÜRESİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

İŞKUR Gençlik Programı en fazla 10 ay süreyle uygulanabiliyor. Haftalık çalışma süresi ise en fazla üç gün ve 22,5 saat olarak belirlenmiş durumda. Bir katılımcı, bu kapsamda toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabiliyor.

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?

Programa katılacak öğrenciler noter kurasıyla belirleniyor. Kura sonucunda seçilen adaylar için bilgi ve belge kontrolü yapılıyor, şartları sağlayanlar nihai katılımcı olarak programa dahil ediliyor. Yedek adaylar da aynı usulle değerlendiriliyor.

PROGRAM DEVAM EDERKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Katılımcılar, programa devam ederken başka bir işte sigortalı olarak çalışabiliyor. Ancak bu durumdan doğabilecek sosyal güvenlik yükümlülüklerinden İŞKUR sorumlu tutulmuyor.

ÜNİVERSİTELERİN VE YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Programın uygulandığı üniversiteler, katılımcıların seçimi, sigorta işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile gerekli belge kontrollerinden sorumlu. Ayrıca öğrencilerin mevcut çalışanların yerine kullanılmaması ve mevzuata uygun görevlendirilmesi de yüklenicinin yükümlülükleri arasında yer alıyor.

HANGİ ALANLARDA PROGRAM AÇILACAĞINA KİM KARAR VERİYOR?

Programların hangi alanlarda uygulanacağı, üniversitelerin talepleri doğrultusunda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Bu kapsamda aynı üniversitede birden fazla alanda program açılabiliyor.