İŞKUR az önce yayınladı! İş arayanlara müjde en az ilkokul mezunu binlerce personel alınacak! Güvenlik ve temizlik görevlisi, şoför....

İŞKUR'dan iş arayan vatandaşlara güzel haber geldi. 81 il genelinde iş ilanları yayınlandı. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da İŞKUR aracılığı ile bir çok kişi iş sahibi oluyor. Bu yıl özel sektör ve kamuda binlerce işçi ve memur alımı gerçekleştirilecek. İş arayan vatandaşlar da bu ilanları İŞKUR üzerinden tek tek inceleyip kendilerine uygun mesleği bularak şartları taşıması durumunda hemen iş sahibi olabilecek. Peki 2021 yılında hangi mesleklerde boş kontenjan bulunuyor? İşte 2021 İŞKUR iş ilanları...