İŞKUR 9.500 TL maaşla 105.000 işçi alacak! 20 sektöre sınavsız, mülakatsız alım başladı! 19-45 yaş arası garson, büro memuru, Şoför (silahsız)...

İŞKUR'da açık iş sayısı 105 bine ulaştı. İŞKUR'un 2023 yılının başından bu yana işe yerleştirdiği personel sayısı ise 215 bini aştı. Özel sektör bu kapsamda işe alımları hızlandırdı. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak, şartlar neler? İşte konu hakkında detaylar ve açık iş pozisyonları haberimizde...