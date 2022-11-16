İŞKUR 6.330 TL cep harçlığı veriyor! 15-35 yaş arasına müjde! Tık tık paralar hesaplara yatıyor! Günde 5-6 saat eğitime katılarak...

İŞKUR 6.330 TL cep harçlığı müjdesi geldi. İş arayan statüsündeki katılımcılar eğitimlerle meslek öğrenim iş sahibi oluyor. Bu zamana kadar milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İş Kurumu bu kez "Mesleki Deneyim Kazandırıyoruz" diyerek İşbaşı Eğitim Programı kapsamında aylık ödeme yapacağını duyurdu. Öğrenciler, işsizler, mezunlar herkes bu fırsattan faydalanabilir. 'İş arıyorum', 'Meslek öğrenmek istiyorum' diyorsanız bu fırsat kaçmaz! İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları hakkındamerak edilenler!