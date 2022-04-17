İŞKUR 60 ilde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alacak! Yüksek maaşla iş arayanlar! En az 5.000 TL aylık! Ortaöğretim mezunu+22 yaş üzeri...

İZMİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( SİLAHLI ) BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise mezunu,

İZMİR / ALİAĞA bölgesinde ikamet eden / edebilecek,

Silahlı Özel Güvenlik Belgesi sahibi,

En az (B) Sınıfı ehliyet sahibi ve arazide araç kullanabilecek yeterlilikte sürücülüğü olan,

Analitik düşünmek, sorgulayıcı olmak.

Olaylar karşısından sakinliğini koruyabilen, 5188 sayılı güvenlik kanunu hakkında bilgi sahibi,

Konuşma, dinleme ve iletişim becerilerilerini etkin kullanmak

Boy kilo orantısına sahip ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan,

Vardiya sisteminde çalışabilecek,