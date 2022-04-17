İŞKUR 60 ilde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alacak! Yüksek maaşla iş arayanlar! En az 5.000 TL aylık! Ortaöğretim mezunu+22 yaş üzeri...
İŞKUR harekete geçti ve başvurular başladı! Binlerce kişi bekliyordu. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Gaziantep ve daha bir çok ilde alım ilanı yayımlandı. Sektörde kendini geliştirmek isteyen, en az ortaöğretim mezunu 22 yaşının üzerindekiler başvurabilecek. Nisan ayında olduğumuz şu günlerde İŞKUR aracılığı ile yaz gelmeden dolgun maaşla iş bulmak mümkün! İŞKUR'un silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizde!
İŞKUR 60 ilde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alacak. Her yıl yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan Türkiye İş Kurumu bu yıl da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilindeki iş ilanlarını bünyesinde toplayan kurum yeni mezun, işsiz, deneyim kazanmak isteyen, kendi mesleğini yapmak isteyen vatandaşlara meslek edindiyor. 2022 yılında da güncel İŞKUR iş ilanları yayımlandı. 60 ilde ortaöğretim mezunu güvenlik görevlisi alımları başladı. İşte detaylar...
Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu onlarca ilde hem silahlı hem de silahsız işe alımlar yapılacak. Adaylarda aranan şartları iş yerine göre değişkenlik gösterirken genel başvuru şartları da belirtildi.
İZMİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( SİLAHLI ) BAŞVURU ŞARTLARI
En az lise mezunu,
İZMİR / ALİAĞA bölgesinde ikamet eden / edebilecek,
Silahlı Özel Güvenlik Belgesi sahibi,
En az (B) Sınıfı ehliyet sahibi ve arazide araç kullanabilecek yeterlilikte sürücülüğü olan,
Analitik düşünmek, sorgulayıcı olmak.
Olaylar karşısından sakinliğini koruyabilen, 5188 sayılı güvenlik kanunu hakkında bilgi sahibi,
Konuşma, dinleme ve iletişim becerilerilerini etkin kullanmak
Boy kilo orantısına sahip ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan,
Vardiya sisteminde çalışabilecek,