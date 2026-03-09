CANLI YAYIN
İŞKUR 2026 istihdam raporu: Açık iş sayısı 146 bine ulaştı! En çok alım yapılan meslekler hangileri?

İŞKUR Şubat 2026 dönemine ait iş gücü piyasası verilerini raporladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı resmi istatistiklere göre, şubat ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 146 bin 410'a ulaşırken, yılın ilk iki ayında toplam 213 binden fazla kişi işe yerleştirildi. Peki imalat sanayi ve hizmet sektöründe en çok hangi meslek grupları talep görüyor? İşte 2026 istihdam raporunun tüm detayları ve öne çıkan iş kolları...

İŞKUR 2026 istihdam raporu: Açık iş sayısı 146 bine ulaştı! En çok alım yapılan meslekler hangileri? - 1

İŞKUR'un Şubat 2026 verilerine göre yalnızca Şubat ayında 94 bin 772 kişi işe yerleştirildi. Yılın ilk iki ayında ise toplam 213 bin 147 kişinin istihdama katılmasına aracılık edildi.

İŞKUR 2026 istihdam raporu: Açık iş sayısı 146 bine ulaştı! En çok alım yapılan meslekler hangileri? - 2

ŞUBAT AYINDA 94 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Şubat 2026 dönemine ilişkin istihdam verileri açıklandı. Buna göre kurum aracılığıyla Şubat ayında toplam 94 bin 772 kişi işe yerleştirildi.

İŞE YERLEŞTİRİLENLERİN 61 BİN 365'İ ERKEK, 33 BİN 407'Sİ İSE KADIN OLDU.

2026 yılının Ocak-Şubat döneminde ise İŞKUR aracılığıyla toplam 213 bin 147 kişinin istihdama katılmasına destek sağlandı.

EN FAZLA İSTİHDAM İMALAT SEKTÖRÜNDE

Verilere göre sektörel dağılımda en fazla işe yerleştirme imalat sanayi alanında gerçekleşti.

Meslek gruplarına bakıldığında ise en çok işe alımın "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi" mesleklerinde olduğu görüldü.

İŞKUR 2026 istihdam raporu: Açık iş sayısı 146 bine ulaştı! En çok alım yapılan meslekler hangileri? - 3

KADINLAR, GENÇLER VE ENGELLİLER DE İSTİHDAMA KATILDI

Ocak-Şubat döneminde İŞKUR aracılığıyla istihdama katılan gruplara ilişkin veriler de paylaşıldı.

Bu kapsamda kurum;

🔴75 bin 11 kadının,

🔴59 bin 11 gencin,

🔴7 bin 9 engellinin,

🔴40 bin 194 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.

İŞKUR 2026 istihdam raporu: Açık iş sayısı 146 bine ulaştı! En çok alım yapılan meslekler hangileri? - 4

AÇIK İŞ SAYISI 318 BİNİ AŞTI

Şubat ayında işverenler tarafından İŞKUR'a bildirilen açık iş sayısı 146 bin 410 oldu.

2026 yılının ilk iki ayında ise kuruma toplam 318 bin 170 açık iş ilanı ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,7'si özel sektörden geldi.

Sektörel olarak en fazla açık iş yine imalat sanayi alanında görülürken, meslek gruplarında talebin en yoğun olduğu alanlar özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi oldu.

KAYITLI İŞ ARAYAN SAYISI 2,4 MİLYONU GEÇTİ

Şubat sonu itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 455 bin 884 olarak kayıtlara geçti.

Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8'i erkek, yüzde 49,2'si kadın olurken, yüzde 20,4'ünü 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturdu.

İŞKUR 2026 istihdam raporu: Açık iş sayısı 146 bine ulaştı! En çok alım yapılan meslekler hangileri? - 5

612 BİN BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında Şubat ayında iş arayanlarla 326 bin 380 bireysel görüşme yapıldı.

Ocak-Şubat döneminde bu sayı 612 bin 386'ya ulaştı. Aynı dönemde 3 bin 662 okul ziyareti ve 65 bin 749 işyeri ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca 5 bin 188 iş arayan, İş Kulüpleri aracılığıyla yoğun danışmanlık hizmetinden yararlandı.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARINDAN YARARLANDI

Aktif iş gücü piyasası programları kapsamında Şubat ayında 1.178 program düzenlendi ve 6 bin 171 kişi bu programlardan faydalandı.

Ocak-Şubat döneminde ise 1.852 programdan toplam 10 bin 785 kişi yararlandı.

Bu süreçte 1.721 işbaşı eğitim programına 8 bin 190 kişi, 111 mesleki eğitim kursuna ise 2 bin 573 kişi katıldı. Kadın istihdamını artırmaya yönelik pozitif ayrımcılık projeleri kapsamında da 20 programda 22 kişi yer aldı.

Mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer bulunan alanlar ise "perakende satış elemanı (tezgahtar), satış elemanı/danışmanı ve market elemanı" meslekleri oldu.

İŞKUR 2026 istihdam raporu: Açık iş sayısı 146 bine ulaştı! En çok alım yapılan meslekler hangileri? - 6

BAKAN IŞIKHAN'DAN DEĞERLENDİRME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR verilerine ilişkin yaptığı açıklamada yılın ilk iki ayına dikkat çekti.

Işıkhan,"Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik"ifadelerini kullandı.