AÇIK İŞ SAYISI 318 BİNİ AŞTI

Şubat ayında işverenler tarafından İŞKUR'a bildirilen açık iş sayısı 146 bin 410 oldu.

2026 yılının ilk iki ayında ise kuruma toplam 318 bin 170 açık iş ilanı ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,7'si özel sektörden geldi.

Sektörel olarak en fazla açık iş yine imalat sanayi alanında görülürken, meslek gruplarında talebin en yoğun olduğu alanlar özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi oldu.

KAYITLI İŞ ARAYAN SAYISI 2,4 MİLYONU GEÇTİ

Şubat sonu itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 455 bin 884 olarak kayıtlara geçti.

Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8'i erkek, yüzde 49,2'si kadın olurken, yüzde 20,4'ünü 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturdu.