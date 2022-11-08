İŞKUR 12.500 TL maaşla 100 BİN 690 işçi alacak! Yeni yıldan evvel ACİL ilan geçildi! 19-45 yaş arası herkes başvuracak! Garson, bekçi, kurye...
En az 12.500 TL maaşla hemen işe başlayacak personel aranıyor. İŞKUR ilanları anında paylaştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 100 bin 690 kişilik işçi alımı yapılacağı açıklandı. Firmalar çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini verirken açık iş pozisyonları toplamda 100 bin oldu. 2022 yılının başından bu yana 1.117.762 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için aktardı. İşte Kasım-Aralık ayında yapılacak İŞKUR iş ilanları!
08.11.2022 14:24 - Son Güncelleme: 08.11.2022 14:24
81 ilde 100 bin işçi alımı var! 2022 İşe Yerleştirme Sayısı 1.117.885 olarak güncellendi. İşinden ayrılanların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. İşte son ilanlar...
1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU
Yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.