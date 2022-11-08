İŞKUR 12.500 TL maaşla 100 BİN 690 işçi alacak! Yeni yıldan evvel ACİL ilan geçildi! 19-45 yaş arası herkes başvuracak! Garson, bekçi, kurye...

81 ilde 100 bin işçi alımı var! 2022 İşe Yerleştirme Sayısı 1.117.885 olarak güncellendi. İşinden ayrılanların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. İşte son ilanlar...