İŞKUR 11 bin TL maaşla 100 BİN 641 işçi alacak! 69 ilde ACİL tebliğ geçildi! 19-38 yaş arası form dolduracak! Bekçi, Şoför, Temizlikçi...
İŞKUR her ay binlerce kişinin iş bulmasına vesile oluyor. Resmi sitesinde yeni ayın işçi alımı ilanları paylaşıldı. Her hafta binlerce firmanın işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşan İŞKUR, Kasım ortasında ilanları yeniliyor. Vatandaşların iş bulması konusunda öncü olmaya devam eden İŞKUR'da komi, montaj işçisi, çağrı merkezi ve servis elemanı gibi pek çok sektöre işçi alımı olacağı bilgisi duyuruldu. Şu anda mevcutta 100 bin 641 personel yer alıyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları!
Her gün duyurduğu ilanlarla binlerce kişinin iş bulmasını sağlayan İŞKUR yeni istihdamlar sağlamaya devam ediyor. İŞKUR iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol alıyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen100 bin 641 açık iş bulunuyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR Kasım ayı iş ilanları!
İŞKUR üzerinden yayımlanan işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından sık sık takip ediliyor. Kasım ayı yeni işçi ve personel alımı güncel ilanları kurumun sitesinden açıklandı.
İş arayışı olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. Bu sene 1 milyonu aşkın fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin 641 açık iş ilanı yer alıyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor.
Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili işlere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.