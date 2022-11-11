İŞKUR 11 bin TL maaşla 100 BİN 641 işçi alacak! 69 ilde ACİL tebliğ geçildi! 19-38 yaş arası form dolduracak! Bekçi, Şoför, Temizlikçi...

İş arayışı olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. Bu sene 1 milyonu aşkın fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin 641 açık iş ilanı yer alıyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor.