İşçiye tazminat müjdesi: 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir!
Milyonlarca çalışan için Yargıtay'dan emsal karar geldi: 15 yıl- 3600 günü tamamlayıp işten ayrılan, tazminatını alır. Tekrar işe girmesi hile sayılmaz. Bunun için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarına dair bir yazı almalılar.
12.04.2021 07:45
- Son Güncelleme: 22.04.2021 14:44
Milyonlarca çalışana müthiş haber! İşçiye tazminat müjdesi: Yargıtay, 15 yıl-3600 prim gününü tamamlayarak yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçilerin kıdem tazminatı alması konusunda önemli bir karara imza attı. Bu koşulları sağlayıp işten ayrılanların yeniden işe girse de tazminat alabileceğine hükmetti.