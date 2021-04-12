İşçiye tazminat müjdesi: 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir!

Milyonlarca çalışan için Yargıtay'dan emsal karar geldi: 15 yıl- 3600 günü tamamlayıp işten ayrılan, tazminatını alır. Tekrar işe girmesi hile sayılmaz. Bunun için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarına dair bir yazı almalılar.

12.04.2021 07:45 - Son Güncelleme: 22.04.2021 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





