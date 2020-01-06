İnternet'ten alışveriş yapanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor!
e-ticaret hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturduklarını belirterek, "e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgaları verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturduklarını söyledi. Pekcan, "e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz" dedi.
KULLANIM ORANI ARTACAK
Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dijitalleşmeye yeni projelerle devam ettiklerini belirterek, ticarette karşılıklı güveninin önemini anlattı. Alıcı ve satıcının birbirini karşılıklı olarak görmediği e-ticaret ortamında güven unsurunun daha fazla ön plana çıktığına dikkati çeken Pekcan, yapılan araştırmaların da bunu ortaya koyduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye'de yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine erişim sağladığını ancak e-ticaretin kullanım oranının yüzde 5.3'te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.
ÖDEME SİSTEMLERİNE GÜVENİLMİYOR
Pekcan, TÜİK verilerinin, tüketicilerin yüzde 45'inin ödemede sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik, yüzde 27'sinin ise satış, iade ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabileceği sorunları dikkate alarak e-ticarete yanaşmadığını gösterdiğine etti. Pekcan, "e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz" dedi.
İŞLETMELERİN GÜVENİLİRLİĞİ ARTACAK
TOBB'u güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirdiklerini dile getiren Pekcan, sisteme, elektronik ticaret yapan bütün firmaların gönüllülük esasına göre başvurabileceklerini ifade etti.
Pekcan, ilgili yasal düzenlemedeki kriterleri sağladığı tespit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davranacak bu siteler denetlenecek ve belli aralıklarla yapılacak sızma testleri sayesinde de güvenlik açıkları varsa tespit edilecek. Burada alıcıların sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri, kargo ve takip sistemi hakkında da bilgi alınabilecek. Ayrıca güven damgası sağlayıcıları tarafından oluşturulacak çevrim içi şikâyet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek."
"ePttAVM, ülkemizin milli kargo şirketinin e-ticaret girişimi. PTT'nin dijital dönüşümünün amiral gemisi. Farmasi, 1950'de kurulan ve dijital dönüşümü gerçekleştirebilmiş bir ilaç ve kozmetik firması. Gittigidiyor.com, Türkiye'de kurulan, daha sonra dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan eBay tarafından satın alınan bir girişim. Pegasus Havayolları, Türkiye'nin önde gelen, ezber bozan havayolu şirketlerinden. Sahibinden.com, 40 milyondan fazla ziyaretçisi olan Türkiye'nin en büyük ilan sitesi kurduğu pazar yerine güven damgası alıyor. Modanisa, Financial Times'ın Orta Doğu'nun en başarılı 25 startup'ı arasına giren bir girişim. Sigortam.net, sigortacılığı dijitalleştiren öncü bir şirket. Beko ve Arçelik, ülkemizin gururu beyaz eşya üreticileri. Kurdukları e-ticaret sistemi üzerinden bayilerine satış yaptırıyor, bayilik sistemini güçlendiriyorlar. Migros Sanal Market, internet üzerinden hızlı tüketim malları satmaya 1997 yılında başlamış bir ulusal zincirimiz. Sarar, bayrağımızı yurt dışında da dalgalandıran önemli markalarımızdan biri. Sefamerve, 70 ülkeye yılda 7.5 milyon ürün satan bir giyim perakendecisi."