İndirimli alışveriş başladı BİM ve ŞOK aktüel kataloğunu güncelledi! Ayçiçek yağı 109, tuvalet kağıdı 49,90'a satılıyor! İşte güncel fiyatlar...
BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunu güncelledi! Yeni haftanın ikinci gününde hem BİM hem de ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda! BİM'de Sole 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL'den satılıyor. ŞOK'ta da Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL'ye düştü. Her gün yüzlerce kişinin uğrak yeri olan zincir marketlerde indirime giren ürünlerin tam listesi araştırılıyor. Haberimizde BİM ve ŞOK'un yepyeni aktüel kataloğuna ulaşabilirsiniz. Gıdanın yanı sıra elektronik ürünlerde de göz kamaştıran indirimler yapıldı. İşte kaçırılmayacak fırsatlar...
25.01.2022 10:16
- Son Güncelleme: 25.01.2022 10:16
BİM ve ŞOK'ta indirimli alışveriş başladı. Özellikle son zamanlarda pahalılığı ile dikkat çeken sıvı yağ ve tuvalet kağıdında dikkat çeken indirimler yapıldı. Bu ürünlerin yanı sıra çamaşır makinesi, yatak örütüsü gibi ev ihtiyaçları için de büyük fırsatlar başlatıldı. Vatandaşların merakla beklediği iki zincir marketin yepyeni aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Peki bu hafta BİM ve ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? Gelin hep birlikte tam listesine bakalım...