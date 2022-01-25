İndirimli alışveriş başladı BİM ve ŞOK aktüel kataloğunu güncelledi! Ayçiçek yağı 109, tuvalet kağıdı 49,90’a satılıyor! İşte güncel fiyatlar...

BİM ve ŞOK'ta indirimli alışveriş başladı. Özellikle son zamanlarda pahalılığı ile dikkat çeken sıvı yağ ve tuvalet kağıdında dikkat çeken indirimler yapıldı. Bu ürünlerin yanı sıra çamaşır makinesi, yatak örütüsü gibi ev ihtiyaçları için de büyük fırsatlar başlatıldı. Vatandaşların merakla beklediği iki zincir marketin yepyeni aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Peki bu hafta BİM ve ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? Gelin hep birlikte tam listesine bakalım...