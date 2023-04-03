İlkokul ortaokul lisede çocuğu olanlara 3.050 TL para yardımı! TCKN ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 olanlar... Haneden bir kişi dahi olsa başvursun!
Her ay milyonlarca kişiye ayın belirli aralıklarında destek ödemeleri yatırılıyor. Devlet tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu destekler arasında aylık maddi yardım, sağlık yardımı, konut yardımı, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli yardımlar yer almaktadır. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi pek bilinmeyen destek ödemeleri arasındadır. 2023 yılıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin tutarında da artış yapıldı.
İlkokul ortaokul lisede çocuğu olanlara 3.050 TL para yardımı! TCKN ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 olanlar... Haneden bir kişi dahi olsa başvursun. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmet olarak Bu hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak oluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ya da bilinen adıyla SED ödemeleri son olarak ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.
2 KAPSAMDA ÖDENİYOR
Ödemeler öğrenim seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. Geçici ve süreli olarak yapılan SED destek ödemeleri çocuğu eğitim gören hanelere verilmektedir.
Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını yaparak bu desteklerden yararlanabileceklerdir.