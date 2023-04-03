İlkokul ortaokul lisede çocuğu olanlara 3.050 TL para yardımı! TCKN ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 olanlar... Haneden bir kişi dahi olsa başvursun. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmet olarak Bu hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak oluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ya da bilinen adıyla SED ödemeleri son olarak ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.