İlk kez ev alacaklara kredi düzenlemesi yolda! Kamu bankaları düşük faizli kredi mi verecek?
21 Ocak'ta gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk kez ev alacaklara yönelik konut kredisi sınırlamaları masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem kamu bankaları öncülüğünde daha uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanının gündeme geldiğini belirterek BDDK'dan bu yönde bir düzenleme beklendiğini söyledi.
