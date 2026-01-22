PODCAST CANLI YAYIN

İlk kez ev alacaklara kredi düzenlemesi yolda! Kamu bankaları düşük faizli kredi mi verecek?

21 Ocak'ta gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk kez ev alacaklara yönelik konut kredisi sınırlamaları masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem kamu bankaları öncülüğünde daha uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanının gündeme geldiğini belirterek BDDK'dan bu yönde bir düzenleme beklendiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, finansal piyasalara ilişkin güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda ilk kez, ilk konutunu alacaklara yönelik konut kredisi sınırlamaları gündeme geldi.

İlk evini alana kredi müjdesi!
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dünya ve Türkiye ekonomisindeki makroekonomik görünümün değerlendirildiği, finansal piyasalardaki son gelişmelerin detaylı biçimde ele alındığı vurgulandı. Açıklamada, bankacılık sektörünün genel durumu ile birlikte ilk kez konut alacaklar için uygulanan kredi sınırlamalarının masaya yatırıldığı belirtildi.

"İLK EVİNİ ALACAKLAR İÇİN KREDİ KANALLARI AÇILABİLİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu başlığın ele alındığını belirten Erdem, kredi politikalarındaki sıkılaşma sürecine dikkat çekti.

Önümüzdeki dönemde özellikle ilk evini alacaklar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) bir karar beklendiğini dile getiren Erdem, "İlk kez ev alacaklar için kredi kanallarının bir miktar daha açılması gündemde. Daha önce sıkı para politikası döneminde seçili krediler açılmıştı. Yani yatırım, üretim ve ihracata yönelik kredilere öncelik verilmişti. Şimdi benzer bir yaklaşım, ilk evini alacak vatandaşlar için de uygulanabilir" dedi.

KAMU BANKALARI ÖN PLANDA OLABİLİR

Erdem, olası düzenlemenin kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilebileceğine işaret ederek, "İlk evini alacaklara, daha uzun vadeli ve daha düşük faizli kredi imkanı sağlanabilir. Böylece konut ve kira fiyatlarını yukarı çeken baskı da bir nebze azaltılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal konut projelerine de değinen Erdem, bu alanda sürecin hızla ilerlediğini vurguladı. "500 bin sosyal konut hamlesi devam ediyor. Doğu illerinde kuralar çekildi, şimdi Trabzon ve Tokat gibi illerde süreç sürüyor. Mart ayında ilk kazmanın vurulması planlanıyor. Bu projelerle birlikte ilk evini alacaklara kredi kolaylığı sağlanırsa, kamu bankaları öncülüğünde tüm bankaların sürece dahil olmasıyla vatandaşların ev sahibi olması mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

Erdem, bu adımların kira sorununu tamamen ortadan kaldırmasının zaman alacağını belirterek, "Bu bugünden yarına olacak bir şey değil, bir süreç. Ancak doğru adımlarla kira meselesini gündemimizden çıkarmaya başlayabiliriz."ifadelerini kullandı.