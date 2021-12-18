İlk aşamada 900 bin kişi gün sayma derdinden kurtulacak! EYT ile 50-55 yaşında emeklilik için ilk sinyal geldi! Primi dolan tüm çalışanlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılına artık günler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında yaptığı son açıklamasında öncelikli olarak gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge bulunduğunu ifade etmişti. EYT çalışmalarının gelecek yılın ortaları ya da sonunda başlayacağı tahmin ediliyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı.
İlk aşamada 900 bin kişi gün sayma derdinden kurtulacak! EYT ile 50-55 yaşında emeklilik için ilk sinyal geldi! Primi dolan tüm çalışanlar... EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. Asgari ücretin belli olmasının hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri akıllardaki yerini koruyor.
Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama sonrası çalışmaların 2022 ortaları ya da sonunda başlaması bekleniyor.
ÇALIŞMANIN ROTASI NASIL OLACAK?
1. KAPSAM
Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.