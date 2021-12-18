İlk aşamada 900 bin kişi gün sayma derdinden kurtulacak! EYT ile 50-55 yaşında emeklilik için ilk sinyal geldi! Primi dolan tüm çalışanlar... EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. Asgari ücretin belli olmasının hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri akıllardaki yerini koruyor.