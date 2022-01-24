İlk 24 günde 102 bin 174 kişi işine yerleşti. 81 il için İŞKUR aciliyetle duyurdu. Bu hafta 20-55 yaş arası 67.239 işçi aranıyor. İŞKUR yeni ilanlar için başvuru sayfasını aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 67.239 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ocak 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 67 bin 239 kişinin istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek başvuru yapacak.