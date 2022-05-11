İkramiye sonrası 13 milyon emekliye ek ödeme az önce başladı: Emeklilere koşulsuz şartsız 3.000 TL para yatıyor! Borçlar bertaraf edilecek!
Bankaların emeklilere özel maaşa ek ödemeleri tam gaz devam ediyor. Kefilsiz, geri ödemesiz ve ek koşulsuz olarak 3.000 TL'ye kadar verilen ek nakit desteği, sadece emekli maaşını taşıma şartı ile sağlanıyor. Emeklilere yapılan zamlar sonrasında artan bankaların emekli promosyon yüzdeleri, maaşını ilgili bankalara taşıyanlara cazip seçeneklerle sunuluyor. Maaş taşıma işlemlerini tamamlayan emekliler maaşına ek nakit desteği alabileceği gibi birçok bankacılık ürün ve hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek. İşte Mayıs ayı en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi!
11.05.2022 10:57 - Son Güncelleme: 11.05.2022 10:57
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Emekli promosyon oranlarında 2022 yılı itibariyle en yüksek oranlar görülmeye başlandı. Bankaların promosyon açıklamalarını takip etmeye süregelen milyonlarca emekli, maaşına ek nakit desteğinden yararlanarak yeni yılda nakit ihtiyacına az da olsa çözüm üretmek istiyor. Emekli maaşına nazaran farklı oranlarda yapılan ödemeler kapsamında 3 bin TL'den 750 TL'ye kadar birçok farklı seçenek bankalar tarafından sunulmaya devam ediliyor...