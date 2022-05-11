İkramiye sonrası 13 milyon emekliye ek ödeme az önce başladı: Emeklilere koşulsuz şartsız 3.000 TL para yatıyor! Borçlar bertaraf edilecek!

En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Emekli promosyon oranlarında 2022 yılı itibariyle en yüksek oranlar görülmeye başlandı. Bankaların promosyon açıklamalarını takip etmeye süregelen milyonlarca emekli, maaşına ek nakit desteğinden yararlanarak yeni yılda nakit ihtiyacına az da olsa çözüm üretmek istiyor. Emekli maaşına nazaran farklı oranlarda yapılan ödemeler kapsamında 3 bin TL'den 750 TL'ye kadar birçok farklı seçenek bankalar tarafından sunulmaya devam ediliyor...