İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda kullanılan jet uçakları satışa çıkarıldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana birçok ülke tarafından hava kuvvetleri için üretilen binlerce uçak, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra depolama alanlarına çekiliyor ya da imha ediliyor. Bazı koleksiyonerler ve uçak meraklıları, bu uçakları satın alıp, bakımlarını yaptırdıktan sonra tekrar uçuruyor. Sivil kullanım amacıyla alınan uçaklar, silah sistemleri ve üzerlerinde bulunan askeri ürünler sökülerek, silahsızlandırılıyor. Sivil uçak olarak kaydedilen uçaklar, daha sonra da çeşitli sebeplerle satışa sunuluyor.