İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda kullanılan jet uçakları satışa çıkarıldı
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda ya da askeri amaçlarla kullanılan jet uçakları, dünyanın birçok ülkesinde internet siteleri üzerinden satışa sunuldu. Uçaklar arasında 1980 yılı üretimi F16 savaş uçağı ile 1986 üretimi Rusların ünlü MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom uçağı da bulunuyor.
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana birçok ülke tarafından hava kuvvetleri için üretilen binlerce uçak, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra depolama alanlarına çekiliyor ya da imha ediliyor. Bazı koleksiyonerler ve uçak meraklıları, bu uçakları satın alıp, bakımlarını yaptırdıktan sonra tekrar uçuruyor. Sivil kullanım amacıyla alınan uçaklar, silah sistemleri ve üzerlerinde bulunan askeri ürünler sökülerek, silahsızlandırılıyor. Sivil uçak olarak kaydedilen uçaklar, daha sonra da çeşitli sebeplerle satışa sunuluyor.
Günümüzde binlerce askeri uçak internet üzerinden satılıyor. Çeşitli havacılık sitelerinde, ABD yapımı 1980 yılında üretilen F16 avcı uçağı, 1986 yılında Sovyetler Birliği dağılmadan önce üretilen MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom avcı uçağı satılık ilanına konulanlar arasında dikkati çekiyor.
Halen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede kullanılan uçaklardan F16 avcı uçağı 8,5 milyon dolar, F4 Phantom 3 milyon 250 bin dolar, MIG 29 ise 4 milyon 650 bin dolar fiyatla müşteri bekliyor. Uçaklar arasında 2003 yılında üretilen CASA askeri nakliye uçağı da yer alıyor. İnternet sitesinde uçağın fiyatı için iletişime geçilmesi gerektiği belirtiliyor.