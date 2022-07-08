IBAN ve maaş kartınızı kontrol edin! Emekliye 5.000 TL bayram ödemesi 3 günde hesapta! 2.500 TL-3.500 TL maaş alan 4A 4B 4C SSK Bağkur'lular!

Bankalar, son dönemlerde müşteri çekmek suretiyle yeni promosyon kampanyaları düzenliyor. 3 sene süresince maaş aldıkları bankalarda kalma sözü verenler, bankalardan tek seferlik geri ödemesiz 1000 TL, 1500 TL ve 5.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor. Vatandaşlar bankalarla promosyon anlaşması imzaladıklarında ödemelerini peşin olarak alabiliyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur'lulara müjde verildi. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Çünkü maaşlarını 3 sene süresince o bankadan alma sözü verenlere tek seferlik 5.000 TL'ye kadar alınan maaş miktarına göre ödemeler yapılıyor. İşte banka banka promosyon ödemesi!