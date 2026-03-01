Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri

Dar Koridor: Boğazın toplam genişliği yaklaşık 50 km, ancak gemilerin güvenli geçiş yapabildiği seyrüsefer kanalları her iki yönde sadece 3'er kilometre genişliğindedir. Bu darlık, boğazı askeri olarak kapatılması en kolay ancak ticari olarak bypass edilmesi en zor nokta yapar.