Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Tahran yönetimi, 1 Mart 2026 itibarıyla küresel petrol ticaretinin merkezi olan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. Enerji uzmanı Umud Shokri, dünya arzının yüzde 20'sini etkileyen bu krizin petrol fiyatlarını kısa sürede 150 dolara taşıyabileceği uyarısında bulundu.
🔥 KAPANMA DURUMUNDA KİM, NASIL ETKİLENİR?
|Ülke / Bölge
|Etki Boyutu
|Kritik Detay
|Çin
|🔴 Çok Yüksek
|İthal petrolünün %45'ini bu bölgeden alıyor.
|Hindistan
|🔴 Çok Yüksek
|Ham petrolünün 3'te 2'sini Hürmüz üzerinden ithal ediyor.
|Katar
|🔴 Çok Yüksek
|LNG ihracatının neredeyse tamamı bu boğaza bağlı.
🛢️ ENERJİ PİYASASI VERİLERİ (1 MART 2026)
|Ürün Adı
|Alış ($)
|Satış ($)
|Değişim (%)
|Güncelleme Zamanı
|Brent Petrol
|72,87
|72,87
|+2,87
|28.02.2026 - 00:58
|Doğalgaz (NGAS)
|6,04
|6,04
|0,00
|28.02.2026 - 00:58