CANLI YAYIN

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Tahran yönetimi, 1 Mart 2026 itibarıyla küresel petrol ticaretinin merkezi olan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. Enerji uzmanı Umud Shokri, dünya arzının yüzde 20'sini etkileyen bu krizin petrol fiyatlarını kısa sürede 150 dolara taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 1

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı iddiaları küresel enerji piyasalarını sarstı. Enerji uzmanı Umud Shokri, 2026 yılı güncel verileri ışığında boğazın kapanması durumunda Brent petrolün %50 artabileceği ve küresel ekonomide bir"şok dalgası"yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 2

🚢 DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), 1 Mart 2026 tarihinde Anadolu Ajansı kaynaklı bilgilere göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yasakladığı yönündeki telsiz anonsları üzerine Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası artan gerilim nedeniyle bölgedeki gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3 ilan edildi.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 3

📋 KRİTİK GÜVENLİK UYARILARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlük, bölgedeki güncel durumu şu başlıklarla özetledi:

  • ⚠️ Güvenlik Seviyesi 3: Türk bayraklı gemiler için bölgedeki ISPS Kod Güvenlik Seviyesi, en yüksek aşama olan 3'e çıkarıldı.

  • 📻 Telsiz Yayınları: İran tarafından Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasaklandığına dair telsiz anonsları yapıldığı rapor edildi.

  • 🛡️ Seyir Güvenliği: Gemilerin bölgedeki anlık seyir duyurularını takip etmesi ve yüksek teyakkuzda kalması hayati önem taşıyor.

  • 📞 İletişim Hattı: Acil durumlarda gemilerin Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile doğrudan temas kurması talimatı verildi.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 4

📊 UMUD SHOKRİ: "BRENT PETROLDE %50 ARTIŞ KAPIDA"

George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Uzmanı Umud Shokri, 2026 yılı güncel piyasa dinamikleri üzerinden yaptığı analizde, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bir "enerji kıyameti"yaratabileceğini vurguladı. Shokri'nin analizinde öne çıkan kritik başlıklar şunlar:

  • Fiyat Şoku: Arz korkularının tetiklenmesiyle Brent petrol fiyatları başlangıçta %20 ile %50 arasında bir sıçrama yapabilir. Bu, 67 dolar seviyelerinde seyreden fiyatların bir anda 150 dolara fırlaması anlamına geliyor.

  • ABD Ekonomisine Darbe: Boğazın kapanması ABD'de benzin fiyatlarını galon başına 1-2 dolar artırarak enflasyon beklentilerini yukarı çekecek. Fed'in sıkı para politikasına devam etmesi zorunlu hale gelebilir.

  • Küresel Resesyon Riski: Artan enerji ve nakliye maliyetleri gıda ve sanayi ürünlerine yansıyarak büyük ekonomilerde resesyon (ekonomik durgunluk) riskini tetikleyebilir.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 5

🛢️ 2026 VERİLERİYLE HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN HAYATİ ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan ve en dar noktası sadece 33 kilometre olan bir can damarıdır. 2026 yılı itibarıyla boğazın güncel ticari hacmi şu şekildedir:

  • Petrol Hacmi: Günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve türevi bu dar geçitten geçiyor.

  • Asya Bağımlılığı: Çin ithal petrolünün %45'ini, Türkiye ise %20'sini bu rota üzerinden tedarik ediyor. İran, kendi petrolünün %90'ını buradan Çin'e sevk ediyor.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 6

  • LNG Kritik Eşiği: Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının %20'si (başta Katar olmak üzere) bu boğazdan geçiyor. Katar'ın alternatifsiz tek çıkış kapısı burası.

  • Gemiler Birikiyor: 1 Mart 2026 sabahı itibarıyla boğazın her iki yakasında yüzlerce tankerin bekleyişe geçtiği ve deniz trafiğinin kilitlendiği bildiriliyor.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 7

🗺️ ALTERNATİF ROTALAR YETERLİ Mİ?

Piyasalar "abluka" korkusu yaşarken, bazı ülkeler sınırlı kapasiteyle alternatif hatları zorluyor:

  1. Suudi Arabistan: 1200 km'lik Doğu-Batı Boru Hattı ile günlük 5 milyon varili Kızıldeniz'e aktarabiliyor.

  2. BAE: Habşan-Fuceyre hattı ile günlük 1,5 milyon varili boğazı bypass ederek Umman Körfezi'ne taşıyabiliyor.

  3. Çıkmazdaki Ülkeler: Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Irak'ın güney sahaları için Hürmüz dışında bir deniz yolu alternatifi bulunmuyor.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 8

SAVAŞ MI, DİPLOMASİ Mİ?

Shokri, boğazın kapatılmasının askeri bir müdahaleyi kaçınılmaz kılabileceğini, ancak ekonomik maliyetler arttıkça uluslararası toplumun "acil ateşkes" için Tahran ve Washington üzerinde baskı kuracağını öngörüyor. Boğazın "stratejik bir pazarlık aracı" olarak kalıp kalmayacağını önümüzdeki 48 saatteki askeri hareketlilik belirleyecek.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 9

📉 KATE DOURİAN NE DİYOR? "ASYA PİYASALARINDA 10 DOLARLIK ŞOK"

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, krizin sadece bir petrol sorunu değil, aynı zamanda devasa bir lojistik ve güvenlik krizi olduğunu vurguluyor. Dourian'ın analizleri şu noktalarda yoğunlaşıyor:

  • Pazartesi Açılış Şoku: Dourian, piyasaların pazartesi günü (2 Mart 2026) açılmasıyla birlikte ham petrol fiyatlarında anında 10 dolar ve üzerinde bir artış bekliyor. Bu artışın şiddetini, hafta sonu yaşanan askeri gelişmelerin boyutu belirleyecek.

  • LNG ve Katar Riski: Dourian, sadece petrolün değil, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) da büyük risk altında olduğunu belirtiyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından olan ve ABD askeri üssüne (El-Udeid) ev sahipliği yapan Katar'ın misilleme hedefi olma ihtimali, LNG fiyatlarını kontrolsüz şekilde sıçratabilir.

  • Asya'nın Bağımlılığı: Dourian'a göre asıl darbeyi Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore yiyecek. Bu ülkelerin Körfez petrolüne olan göbekten bağımlılığı, herhangi bir sevkiyat yavaşlamasında bile ekonomilerini sarsmaya yetecek.

  • Tampon Kapasite Sınırlı: Küresel yedek üretim kapasitesinin neredeyse tamamının Körfez bölgesinde hapsolmuş olması, olası bir kesintiye karşı dünyanın elini kolunu bağlıyor.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 10

🗺️ HÜRMÜZ BOĞAZI NEDİR VE NEDEN DÜNYANIN "ŞAH DAMARI" SAYILIR?

Hürmüz Boğazı, kuzeyde İran, güneyde ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yer alan, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir su yoludur.

  • Dar Koridor: Boğazın toplam genişliği yaklaşık 50 km, ancak gemilerin güvenli geçiş yapabildiği seyrüsefer kanalları her iki yönde sadece 3'er kilometre genişliğindedir. Bu darlık, boğazı askeri olarak kapatılması en kolay ancak ticari olarak bypass edilmesi en zor nokta yapar.

  • Enerji Merkezi: 2026 verilerine göre dünya petrol tüketiminin %20'si (günlük 20 milyon varil) ve küresel LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) arzının %20'den fazlası bu boğazdan geçer.

  • Alternatifsiz Güzergah: Katar, Kuveyt ve Irak'ın güney limanları için dünya pazarlarına açılan başka bir deniz yolu seçeneği bulunmamaktadır.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 11

🚫 KAPANIRSA NE OLUR? (EKONOMİK VE LOJİSTİK ETKİLER)

Hürmüz'ün kapatılması sadece enerji piyasalarını değil, tüm küresel ticaret ağını kilitler:

  1. Navlun ve Sigorta Patlaması: Bölgedeki "savaş riski" nedeniyle tankerlerin sigorta maliyetleri ve navlun fiyatları anında fırladı. Türk armatörler ve nakliye şirketleri için maliyetlerin %15-30 aralığında artması bekleniyor.

  2. Tedarik Zinciri Kırılması: Sadece petrol değil, bölgeden gelen konteyner trafiği de durur. Bu durum otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde parça tedarik krizine yol açabilir.

  3. Küresel Büyümede Daralma: Ekonomistler, boğazın uzun süreli kapalı kalmasının küresel büyüme üzerinde %1,5'lik bir baskı oluşturabileceğini ve altının ons fiyatını 6.500 dolar gibi tarihi zirvelere taşıyabileceğini öngörüyor.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 12

🇹🇷 TÜRKİYE İÇİN KRİTİK SENARYO: EKONOMİ NASIL ETKİLENİR?

Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını ithal ettiği için Hürmüz krizi doğrudan cüzdanlara yansıyabilir:

  • Akaryakıt Zamları: Petrolün 150 dolar bandına çıkması, Türkiye'de pompa fiyatlarında (benzin ve motorin) çarpan etkisiyle devasa artışları tetikler.

  • Enflasyon Baskısı: Enerji maliyetlerindeki artış, lojistikten üretime her alanı etkileyerek enflasyon hedeflerini zora sokar ve Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarında manevra alanını daraltır.

  • Cari Açık: Enerji ithalatı faturasının büyümesi, dış ticaret açığını ve dolayısıyla döviz kuru üzerindeki baskıyı artırır.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 13

⚔️ İRAN BOĞAZI NASIL KAPATABİLİR? (ASKERİ KAPASİTE)

İran'ın boğazı kapatmak için sadece büyük savaş gemilerine ihtiyacı yoktur; asimetrik yöntemler daha büyük tehdit oluşturur:

  • Deniz Mayınları: Boğazın dar kanallarına döşenecek akıllı mayınlar, temizlenmesi aylar sürebilecek bir risk yaratır.

  • Kamikaze İHA ve Botlar: Süratli botlar ve intihar dronları (İHA), tankerlerin güvenliğini imkansız hale getirebilir.

  • Kıyı Savunma Füzeleri: İran kıyılarından fırlatılacak uzun menzilli füzeler, boğazı "ateş hattı" haline getirebilir.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 14

📍 HÜRMÜZ BOĞAZI NEDİR VE NEDEN HAYATİDİR?

Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan bu dar geçit, dünya enerji ticaretinin "şah damarı" olarak kabul edilir.

  • Dar Koridor: Boğazın en dar noktası 33 kilometre; ancak gemilerin güvenli geçiş yapabildiği kanal genişliği her iki yönde sadece 3'er kilometre.

  • Devasa Hacim: Dünya petrol tüketiminin %20'si (günlük yaklaşık 20 milyon varil) bu noktadan geçiyor.

  • LNG Deposu: Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının 5'te 1'i bu su yoluyla dünyaya ulaşıyor. Özellikle Katar'ın tüm ihracatı bu rotaya bağımlı.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 15

🔥 KAPANMA DURUMUNDA KİM, NASIL ETKİLENİR?

Ülke / BölgeEtki BoyutuKritik Detay
Çin🔴 Çok Yüksekİthal petrolünün %45'ini bu bölgeden alıyor.
Hindistan🔴 Çok YüksekHam petrolünün 3'te 2'sini Hürmüz üzerinden ithal ediyor.
Katar🔴 Çok YüksekLNG ihracatının neredeyse tamamı bu boğaza bağlı.
Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 16

🚢 KAPATILMA SENARYOSU: NELER OLACAK?

  • Gemi Trafiği: Her ay yaklaşık 3 bin geminin geçtiği boğazda trafik tamamen durdu. Tankerler güvenli limanlarda bekleyişe geçti.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 17

  • Navlun Fiyatları: Nakliye ve sigorta maliyetleri (navlun) fırladı. Körfez'den Çin'e tanker maliyetleri varil başına 1.67 dolara yükseldi.

  • OPEC Hamlesi: OPEC+ grubunun piyasa şokunu önlemek için günlük 548.000 varillik bir üretim artışına gitmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 18

🛢️ ENERJİ PİYASASI VERİLERİ (1 MART 2026)

Ürün AdıAlış ($)Satış ($)Değişim (%)Güncelleme Zamanı
Brent Petrol72,8772,87+2,8728.02.2026 - 00:58
Doğalgaz (NGAS)6,046,040,0028.02.2026 - 00:58
Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 19

🪙 KIYMETLİ MADEN VE ALTIN FİYATLARI (1 MART 2026)

  • Çeyrek Altın: 12.683,00 TL (Alış) / 13.089,00 TL (Satış) 📈 (+%7,04)

  • Yarım Altın: 25.367,00 TL (Alış) / 26.162,00 TL (Satış) 📈 (+%7,04)

  • Gram Gümüş: 132,48 TL (Alış) / 132,58 TL (Satış) 📈 (+%5,73)

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 20

  • 22 Ayar Eski Bilezik: 7.138,57 TL (Alış) / 7.423,39 TL (Satış) 📈 (+%9,20)

  • Gümüş/Euro: 79,35 (Alış) / 79,45 (Satış) 📈 (+%5,54)

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 21

CANLI DOLAR KURU (1 MART 2026)

Hürmüz Boğazı kapandı: Petrol, altın ve piyasalar için 150 dolar senaryosu ve uzman analizleri - 22

Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi'nden ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.