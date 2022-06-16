Hükümet harekete geçti! 9.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS borcu siliniyor!
GSS kapsamında olan 9.4 milyon kişiyi ilgilendiren yasa teklifi Meclis'e geldi. Söz konusu sağlık torba kanun teklifi ile sağlık borçlanmaları siliniyor. Teklife göre borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek.
16.06.2022 08:52 - Son Güncelleme: 16.06.2022 08:52
Prim borcu olup da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayanlara af geliyor. Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile sağlık borcu olanların borçları silinecek. Affın detaylarına geçmeden önce kimler GSS kapsamında, kimlerin borcu var, kısaca değineyim.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor.