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Hükümet harekete geçti! 9.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS borcu siliniyor!

GSS kapsamında olan 9.4 milyon kişiyi ilgilendiren yasa teklifi Meclis'e geldi. Söz konusu sağlık torba kanun teklifi ile sağlık borçlanmaları siliniyor. Teklife göre borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL'nin altındaysa borcun tamamı silinecek.

16.06.2022 08:52 - Son Güncelleme: 16.06.2022 08:52
Hükümet harekete geçti! 9.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS borcu siliniyor!

Prim borcu olup da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayanlara af geliyor. Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile sağlık borcu olanların borçları silinecek. Affın detaylarına geçmeden önce kimler GSS kapsamında, kimlerin borcu var, kısaca değineyim.

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Hükümet harekete geçti! 9.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS borcu siliniyor!

GSS zorunlu sağlık sistemi. Nüfusun tamamı zorunlu GSS kapsamında sağlık hizmeti alıyor. Çalışan ve emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olduklarından bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte GSS kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyor.

Hükümet harekete geçti! 9.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS borcu siliniyor!

Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, çalışmayanlar ise cepten primlerini ödeyip, kendileri ve aileleri için sağlık hizmeti alıyorlar. Primlerini ödeyemeyenler ise gelir testine giriyor, testin sonucuna göre de primlerini devlet karşılıyor.

Hükümet harekete geçti! 9.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS borcu siliniyor!

Buna göre geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında. 2022 yılı için de bu tutar aylık 150 lira.

Hükümet harekete geçti! 9.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS borcu siliniyor!

KİMLERİ KAPSIYOR?
Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor.

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