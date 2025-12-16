Hesabınızda Gizli Para Olabilir! 31 Aralık'ta Silinmeden Puanlarınızı Kurtarma Rehberi

⏳ Zaman Daralıyor: Cüzdanınızdaki Gizli Hazineleri Kontrol Edin

Her yılın sonunda, tüketicilerin yıl boyunca harcamalarından kazandığı ancak kullanmayı unuttuğu milyonlarca liralık puan, sistemler tarafından sıfırlanıyor. Bankaların, havayolu şirketlerinin ve perakende zincirlerinin uyguladığı "yıl sonu devir" politikası nedeniyle, 1 Ocak sabahı hesabınızda koca bir sıfır ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle "kampanya dönemlerinde" kazanılan ekstra puanlar, genellikle 31 Aralık tarihinde geçerliliğini yitiriyor.

Bu puanlar aslında sizin paranız. Onları kullanmamak, cüzdanınızdaki parayı çöpe atmakla aynı anlama geliyor. Peki, hangi puanlar risk altında ve bunları son dakika telaşına girmeden nasıl değerlendirebilirsiniz?