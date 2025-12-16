Hesabınızda Gizli Para Olabilir! 31 Aralık'ta Silinmeden Puanlarınızı Kurtarma Rehberi

✈️ 2. Havayolu Milleri ve Uçuş Puanları
Seyahat severlerin biriktirdiği millerde de tehlike çanları çalıyor. Birçok havayolu sadakat programı (Miles&Smiles, BolBol vb.), belirli bir süre işlem görmeyen veya statü süresi dolan milleri yıl sonunda silebilir.
-
Uçuş Yoksa Shop Var: Eğer yakın zamanda bir seyahat planınız yoksa, havayolu şirketlerinin "Shop" (Alışveriş) portallarını kullanın. Buradan millerinizi kullanarak bavuldan teknolojik aletlere kadar pek çok ürün alabilirsiniz.
-
Yakıta Dönüştürme: Bazı havayolu kartları, biriken milleri anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında yakıt alımı için kullanmanıza izin verir. Bu, milleri nakit paraya dönüştürmenin en pratik yollarından biridir.
📱 3. GSM Operatörleri ve "Sil Süpür" Hediyeleri
Sadece bankalar değil, GSM operatörleri de (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) yıl içinde müşterilerine sadakat puanları veya alışverişlerde geçerli TL bakiyeleri yükler. Genellikle "Sarı Kutu", "Yanımda" veya "Sil Süpür" gibi kampanyalarla gelen bu puanlar, yıl bitimiyle birlikte sıfırlanır.
Bu puanları operatörlerin kendi online marketlerinde (cihaz, aksesuar alımı) veya faturadan düşülebilecek ek paket alımlarında kullanabilirsiniz. Hatta bazı operatörler, biriken puanları popüler kahve zincirlerinde veya fast-food restoranlarında geçerli indirim kodlarına dönüştürmenize imkan tanır.