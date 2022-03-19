Herkes araba alacak! 50 bin TL taşıt kredisi için Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın istedikleri aylık taksitler belli oldu

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır km araçların yanı sıra ikinci el taşıtlar için de uygun finansman sağlıyor. İkinci el fiyatlarından da son dönemde artan talep sonrasında görülen yüksek fiyatlar otomobil almak isteyen birçok kişinin uygun finansman seçeneklerini araştırmaya başlamasına neden oldu. Kamu bankaları ise cazip oranları ile dikkat çekiyor.