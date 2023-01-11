Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son açıklamasıyla piyasayı tarumar etti! Bunu alan yıl sonu zengin olur
Her zaman altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yapan İslam Memiş, bireysel yatırımcıları uyarmaya devam ediyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, beklenilen artışına gecikmeli olsa da başladı. Dün gram 1.140 lirayla rekor kırarken, eksperler gram altında bundan sonra 1.100 liradan daha az civarların görülmesinin pek olası olmadığını söylüyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın mı, gümüş mü?' sorusuna sosyal medya hesabı üstünden yanıt verdi.
Gram altın ve genel olarak altın fiyatlarındaki yükseliş kişilerin gündeminde yer almaya devam eder iken, altına seçenek olarak bundan sonra gümüşün düğünlerde tercih edilmeye başladığı söyleniyor. Konuya dair açıklamalarda tespit edilen Altın ve Para Pazarları Eksperi İslam Memiş, çoğalan gümüş isteğine ilgi çekti.
Para Pazarları Eksperi İslam Memiş ise kendine yöneltilen bir soruya yanıt verdi. İslam Memiş, "Bu senenin sorusu şu olacak. "Gümüş düşer mi, alım fırsatı sunar mı?"
İslam Memiş, yapmış bulunduğu bildirimde, gümüş farkındalığının Türkiye'de son senelerde arttığını açıkladı. "Altının maliyetinin altından uyanmak zorlaşıyor.