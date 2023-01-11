Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son açıklamasıyla piyasayı tarumar etti! Bunu alan yıl sonu zengin olur

Gram altın ve genel olarak altın fiyatlarındaki yükseliş kişilerin gündeminde yer almaya devam eder iken, altına seçenek olarak bundan sonra gümüşün düğünlerde tercih edilmeye başladığı söyleniyor. Konuya dair açıklamalarda tespit edilen Altın ve Para Pazarları Eksperi İslam Memiş, çoğalan gümüş isteğine ilgi çekti.