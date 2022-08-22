Her şey ters düz! Son çağrı yapıldı! Çarşambayı beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...
Altının hangi yönde seyredeceği çok merak ediliyor. Analistlerden altın rakamlarının yükselip yükselmeyeceğine dair sansasyonel açıklamalar geldi. Yaptığı ekonomi tahminleriyle ilgi çeken ve takip edilen isimlerden biri olmayı başaran Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, gene çok konuşulacak açıklamalara imza attı. ''1794'e kadar artan altın onsu şu an 1772 dolar civarında. Tarım dışı istihdam beklenti üstünde geldiği amacıyla paritelerde sert düşüş gördük. Burada 29 dolarlık gerileme vardı, bu da ciddi bir gerileme anlık takip edenler bağlamında. Şu anda 1772 dolar civarında. Ağustos ayı amacıyla 1730-1780 bant Aralıklarını takip etmeye devam ediyorum'' şeklinde görüş bildirdi.
Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, dolar ve altının yol haritasına dair yeni açıklamalarda bulundu. Memiş, yakın vakitte piyasalarda büyük hareketliliğin başlayabileceğini vurguladı.
Gram altın Eylül ayında...
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Memiş, şöyle konuştu:
Fed'in FOMC tutanakları açıklandı. Fed'in Temmuz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarında Eylül'de 75 baz puan faiz artırımı yapıp yapmayacağının sinyali aranacak.
Kişisel beklentim Fed'in Eylül'de 50 baz puan faiz artırımı yapacağı yönünde.
Yeni haftanın dördüncü işlem gününde dolar/TL kuru, 18-14-18,18 lira aralığında kalmayı sürdürebilir. Aşağı yönlü trendin devam etmesini 17,65'e kadar gerileme ihtimalini yüksek görüyorum. Yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum.
Altının gram fiyatı, dolar/TL kurundan destek alarak güçlü duruşunu koruyor. Gram altın yatırımcısı dolar/TL kurunu takip etmeli. Altının gram fiyatında ay sonuna kadar 1.012 lira seviyesinin test edilmesini bekliyorum.