Her şey ters düz! Son çağrı yapıldı! Çarşambayı beklemeden alın! Altının göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ve Ekim ayında...

Aman aman bir haftayı geride bırakmıyoruz. Sosyal medyaya bakarsanız dünya savaşı çıktı ama ortada bir şey yok. Ufak bir operasyon yaptılar. Altını çıkardılar, biz de elimizdeki altını sattık. Alacağız tabii ki, bekleriz birkaç hafta acelemiz yok.