Her ilde 8 bin 121 işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta... Kamuda 8 bini aşkın kamu personeli aranıyor. Paylaşılan ilan yeni iş arayan veya işsiz olanları oldukça heyecanlandırdı. Söz konusu başvuruda bulunacak kişiler için müracaat tarihleri belli oldu. Adaylar, hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alım ilanları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir. İşte 2022 Ocak ayı güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar!