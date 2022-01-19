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Haberler Ekonomi Her ilde 8 bin 121 işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta...

Her ilde 8 bin 121 işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta...

2022 Ocak ayı için kamu personeli alımları büyük bir merakla takip ediliyor. Yüzlerce kamu kurumu tarafından yeni ilanlar paylaşıldı. Hem kadrolu ve hem de sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Bu ilanlarda ofis personelinden zabıtaya, psikologdan öğretim üyesine kadar farklı kadrolara 7 bini aşkın işçi alımı yapılıyor. Bu kapsamda müracaatlar alınmaya başlandı. Açılan yeni ilanlar Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden takip ediliyor. İşte 2022 Ocak ayı güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar!

19.01.2022 10:38 - Son Güncelleme: 19.01.2022 10:38
Her ilde 7 bini aşkın işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta...

Her ilde 8 bin 121 işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta... Kamuda 8 bini aşkın kamu personeli aranıyor. Paylaşılan ilan yeni iş arayan veya işsiz olanları oldukça heyecanlandırdı. Söz konusu başvuruda bulunacak kişiler için müracaat tarihleri belli oldu. Adaylar, hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alım ilanları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir. İşte 2022 Ocak ayı güncel kamu personel alımı ilanları ve kadrolar!

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Her ilde 7 bini aşkın işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta...

Devlet yeni yılda Türkiye genelinde iş imkanları sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda yüzlerce kamu kurumu ve üniversitede hem kadrolu memur hem de sözleşmeli personel alımıyla ilgili ilanlar yayınlandı.

Her ilde 7 bini aşkın işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta...

Ofis personelinden zabıtaya, hizmetliden psikoloğa kadar yüzlerce farklı alanda açılan kadrolar için müracaatlar başladı bile.

Her ilde 7 bini aşkın işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta...

Bunun dışında yeni açılan ilanları da Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden takip etmek mümkün.

Her ilde 7 bini aşkın işçi alımı yapılacak! 2022 Ocak ayı vasıflı, vasıfsız, kadrolu, sözleşmeli kamu personel ilanları yayında! Bekçi, zabıta...

TÜRKİYE'NİN HER İLİNDE

Kamudaki personel alımlarına yönelik ilanlar incelendiğinde belediyelere bakanlıklara kadar birçok kurumun personel aradığı görülüyor.

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