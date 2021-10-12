Her ay düzenli olarak ödeniyor! 1.341 TL alıyorsunuz! 5 yıl sürüyor, destek...

İstihdam edilecek şahıs yönünden aranan koşullar ise şöyle:



Hakkında korunma ya da bakım önlem kararı alınmış olup fasılalı olarak geride bıraktığımız yararlanma vakitleri dahil iki yıldan az olmamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet motellerinden yararlanmış olmak,

Reşit bulunduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam etmek,



