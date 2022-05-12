Hepsi gün ışığına çıktı: 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak mı? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim? Kaç yaşında emekli olurum?

3) Merhaba ismim Mehmet 25 09 1973 doğumluyum 10 01 1988 SSK girişim var şuanda 7100 günüm var na zaman emekli olurum

15 YAŞINDAKİ SİGORTA EĞER STAJ YA DA ÇIRAKLIK DEĞİL İSE 50 YAŞ VE 5375 GÜNLE EMEKLİ OLURSUNUZ. Ancak staj veya çıraklık sigortası ise geçerli olmuyor.