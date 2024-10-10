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Hepimizin evinde var! İçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın!

Eski elektronik cihazlarınızı çöpe atmak yerine, içerdikleri altın ve diğer değerli metallerin farkında olun! Uzmanlara göre, özellikle bilgisayar anakartları ve cep telefonları gibi cihazlarda küçük miktarlarda altın bulunuyor.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:29
Hepimizin evinde var! İçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın!

Birçok kişi eski cep telefonlarını ve bozulmuş bilgisayarlarını çöpe atıyor. Ancak uzmanlar, bu cihazların içinde 14, 18 ve hatta 22 ayar altın bulunduğunu belirtiyor! Elektronik atıkların içindeki bu değerli metaller, geri dönüşüm sayesinde yeniden kullanılabiliyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. İşte detaylar...

Hepimizin evinde var! İçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın!

Elektronik eşyaları çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Uzmanlar, bu cihazların içinde değerli metaller bulunduğunu ve bunların geri dönüştürülebileceğini söylüyor. Özellikle bilgisayar anakartları, cep telefonları ve hatta bazı küçük mutfak aletlerinde 14, 18 ve 22 ayar altın parçacıkları bulunabiliyor.

Hepimizin evinde var! İçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın!

📱 Cep Telefonlarındaki Altın

Birçoğumuz arızalanan veya eskiyen cep telefonlarını hurdaya veriyoruz. Ancak bu cihazların içinde iletkenlik ve paslanmazlık özelliklerinden dolayı az miktarda da olsa altın bulunuyor. Anakartlar, bağlantı noktaları ve devre kartlarındaki ince sarı çizgiler aslında altının bir göstergesi! Bu nedenle, cihazlarınızı rastgele hurdacılara vermek yerine geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği yapmanız size daha fazla kazanç sağlayabilir.

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