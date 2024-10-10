Birçok kişi eski cep telefonlarını ve bozulmuş bilgisayarlarını çöpe atıyor. Ancak uzmanlar, bu cihazların içinde 14, 18 ve hatta 22 ayar altın bulunduğunu belirtiyor! Elektronik atıkların içindeki bu değerli metaller, geri dönüşüm sayesinde yeniden kullanılabiliyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. İşte detaylar...

Elektronik eşyaları çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün! Uzmanlar, bu cihazların içinde değerli metaller bulunduğunu ve bunların geri dönüştürülebileceğini söylüyor. Özellikle bilgisayar anakartları, cep telefonları ve hatta bazı küçük mutfak aletlerinde 14, 18 ve 22 ayar altın parçacıkları bulunabiliyor.