Hemen internetten başvurabilirsiniz! 7200 lira hesabınıza yatıyor! Genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor!
7200 lira hesabınıza yatıyor! Peş peşe açıklandı! İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR tarafından sunulan destekler artıyor. İstihdam sürecinde en sıkıntılı durumu yaşayan kişilerin kadınlar olduğu belirlendi. Özellikle anne olduktan sonra pek çok kadının çocukları için işi bıraktıkları ve sonrasında tekrar iş bulmanın son derece zor olabileceği ifade edildi. Bu süreçte İŞKUR işsiz annelerin yanında olduğunu dile getirdi. Hem verilen destekler hem de meslek edindirme çalışmaları kapsamında çalışmayan annelere maddi olarak da destek veriliyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor.
İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında ehemmiyetli hizmetler sunmaya devam ediyor. Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, yalnızca 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler faydalanabiliyor. Evlat edinen bayanlar da takviyeden yararlanabiliyor. Bu koşulu yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından tertip edilecek mesleksel eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
İŞSİZ ANNELERE GÜNLÜK 80 TL HARÇLIK NASIL ALINIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlük 80 TL ödeme yapacak ve İŞKUR kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarını şu şekilde açıkladı... Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.
100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.
0-15 YAŞ ÇOCUĞU OLAN
Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.
SİGORTA PRİMİ DAHİL
Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor