Hemen internetten başvurabilirsiniz! 7200 lira hesabınıza yatıyor! Genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor!

7200 lira hesabınıza yatıyor! Peş peşe açıklandı! İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR tarafından sunulan destekler artıyor. İstihdam sürecinde en sıkıntılı durumu yaşayan kişilerin kadınlar olduğu belirlendi. Özellikle anne olduktan sonra pek çok kadının çocukları için işi bıraktıkları ve sonrasında tekrar iş bulmanın son derece zor olabileceği ifade edildi. Bu süreçte İŞKUR işsiz annelerin yanında olduğunu dile getirdi. Hem verilen destekler hem de meslek edindirme çalışmaları kapsamında çalışmayan annelere maddi olarak da destek veriliyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor.

10.05.2021 13:57 - Son Güncelleme: 10.05.2021 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





