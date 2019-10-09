Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Eğer bu harfler varsa emekli olamayabilirsiniz
Çalışanların hizmet dökümleri e-Devlet üzerinden incelenebiliyor. Hizmet dökümünde bulunan S, Ş, K gibi harfler ise emeklilik durumunuzu etkileyebiliyor. e-Devlet'e girdiğinizde hizmet dökümlerinizin yanında eğer bu harfler varsa durumu ciddiye almanız gerekiyor. İşte emeklilik ya da sigortayı iptal ettirebilecek o detaylar...
09.10.2019 10:09
- Son Güncelleme: 09.10.2019 10:09
Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar işyerinin 'Ş' olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştirilir ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.
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