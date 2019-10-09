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Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Eğer bu harfler varsa emekli olamayabilirsiniz

Çalışanların hizmet dökümleri e-Devlet üzerinden incelenebiliyor. Hizmet dökümünde bulunan S, Ş, K gibi harfler ise emeklilik durumunuzu etkileyebiliyor. e-Devlet'e girdiğinizde hizmet dökümlerinizin yanında eğer bu harfler varsa durumu ciddiye almanız gerekiyor. İşte emeklilik ya da sigortayı iptal ettirebilecek o detaylar...

09.10.2019 10:09 - Son Güncelleme: 09.10.2019 10:09
Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Eğer bu harfler varsa emekli olamayabilirsiniz

Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak zorundayız. Bu primlerin, daha doğrusu hizmetlerin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.

Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Eğer bu harfler varsa emekli olamayabilirsiniz

Sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış, gerçek maaşımız bildirilmiş mi rahatça kontrol edebiliyoruz.

Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Eğer bu harfler varsa emekli olamayabilirsiniz

Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.

Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Eğer bu harfler varsa emekli olamayabilirsiniz

Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu anlamına gelir. 'Ş-Şüpheli' kodu konulan işyeri hakkında denetim süreci başlatılır.

Hemen e-Devlet'e girip kontrol edin! Eğer bu harfler varsa emekli olamayabilirsiniz

Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar işyerinin 'Ş' olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştirilir ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

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