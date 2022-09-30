Hemen bugün ve yarın hesaplara yatıyor! Nakit ihtiyacı olan kişilere 20.000 TL ödeme haberi geldi!

Akbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bankası üzerinden müracaat yapan vatandaşlar 20 bin TL'ye kadar nakit fırsatı imkânından yararlanabilecekler. Banka kredi puanını sorguladıktan sonra bankanın vatandaşlara sunmuş bulunduğu tüketici kredisi kampanyasına katılım yapabilirler. Böylece kolay bir şekilde bu avantajlı kredi kampanyasına dahil olarak süratli bir şekilde kredi kullanmanız olası olacak.