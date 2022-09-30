Hemen bugün ve yarın hesaplara yatıyor! Nakit ihtiyacı olan kişilere 20.000 TL ödeme haberi geldi!
Nakit gereksiniminiz varsa Akbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bankasI fırsatla karşınıza çıkıyor! Bu anlamda 20.000 ödemeler hesaplara yatırıldı. 36 aya kadar vade seçenekleri ile nakit kullanacak olan vatandaşlar bağlamında banka anında ödeme yapılacak.
30.09.2022 08:33 - Son Güncelleme: 30.09.2022 08:33
Akbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bankası üzerinden müracaat yapan vatandaşlar 20 bin TL'ye kadar nakit fırsatı imkânından yararlanabilecekler. Banka kredi puanını sorguladıktan sonra bankanın vatandaşlara sunmuş bulunduğu tüketici kredisi kampanyasına katılım yapabilirler. Böylece kolay bir şekilde bu avantajlı kredi kampanyasına dahil olarak süratli bir şekilde kredi kullanmanız olası olacak.