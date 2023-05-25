Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...
Emeklilere yönelik kredi imkanları ve promosyon kampanyaları, emekliler arasında büyük ilgi görmekte ve sıklıkla araştırılmaktadır. Bu nedenle, bankaların yaptığı promosyon duyuruları büyük bir önem taşımaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlara cazip promosyonlar sunan bankalardan biridir. Belirli bir süre boyunca maaş müşterisi olan emeklilere özel nakit promosyon imkanları sağlamaktadır. İş Bankası, emeklilere yönelik özel promosyon fırsatları sunan bankalardan biridir. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşterilere ekonomik avantajlar sağlayan kampanyalar düzenlemektedir.
25.05.2023 09:36 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:36
Bankalar tarafından duyurulan promosyon müjdeleri en sık aratılanlar araısında yer alıyor. Maaşını taşımayı düşünen emekliler bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini değerlendirmeye başladı. Mayıs sonu itibariyle birçok banka kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte en yüksek promosyon ve emekli kredisi veren bankalar...