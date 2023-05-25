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Haberler Ekonomi Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

Emeklilere yönelik kredi imkanları ve promosyon kampanyaları, emekliler arasında büyük ilgi görmekte ve sıklıkla araştırılmaktadır. Bu nedenle, bankaların yaptığı promosyon duyuruları büyük bir önem taşımaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlara cazip promosyonlar sunan bankalardan biridir. Belirli bir süre boyunca maaş müşterisi olan emeklilere özel nakit promosyon imkanları sağlamaktadır. İş Bankası, emeklilere yönelik özel promosyon fırsatları sunan bankalardan biridir. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşterilere ekonomik avantajlar sağlayan kampanyalar düzenlemektedir.

takvim.com.tr
25.05.2023 09:36 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:36
Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

Bankalar tarafından duyurulan promosyon müjdeleri en sık aratılanlar araısında yer alıyor. Maaşını taşımayı düşünen emekliler bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini değerlendirmeye başladı. Mayıs sonu itibariyle birçok banka kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte en yüksek promosyon ve emekli kredisi veren bankalar...

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Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

YAPIKREDİ EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyarak Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi başvurunuzu 36 aya varan vade fırsatlarıyla yapabilir, krediniz onaylandığında hemen kullanabilirsiniz.

Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Kredi Tutarı - Aylık Taksit Tutarı - Toplam Geri Ödeme Tutarı
25.000 ₺ 2.858,54 ₺ 34.302,53 ₺
70.000 ₺ 8.003,92 ₺ 96.047,04 ₺

Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

YAPIKREDİ 8.500 TL PROMOSYON

8.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

6 Nisan 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

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