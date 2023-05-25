Haziran ayı emekli promosyonu güncellendi! Bankalardan peş peşe müjde! 8.500 TL promosyon + 25.000 TL kredi imkanı! YapıKredi, İş Bankasıı, Garanti...

Bankalar tarafından duyurulan promosyon müjdeleri en sık aratılanlar araısında yer alıyor. Maaşını taşımayı düşünen emekliler bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini değerlendirmeye başladı. Mayıs sonu itibariyle birçok banka kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte en yüksek promosyon ve emekli kredisi veren bankalar...