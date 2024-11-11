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Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı)

Kasım ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için birçok banka, sıfır faizli kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi kampanyaları ile finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu çeşitli kampanyalar ile rahat nefes alabiliyor. Birçok özel banka, yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları başlatarak kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik cazip teklifler sunuyor. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri ve hangi bankalar ne kadar faizsiz kredi veriyor?

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:42 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:46
Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı

0 faizli kredi veren bankaların sunduğu bu kampanyalar, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat. Özel bankalar tarafından başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları", vatandaşlara cazip koşullarla kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanyalar kapsamında, 6 ay vadeyle 50 bin TL'ye kadar kredi imkanından yararlanmak mümkün.

Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı

Yüksek Faiz Oranları Devam Ediyor

Kasım ayında ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'ya kadar çıkabiliyor. Bu yüksek faiz oranlarına rağmen, sıfır faizli kredi kampanyaları vatandaşlara önemli bir avantaj sunuyor.

Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? 6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı

Sıfır Faizli Kredi Veren Bankalar

Kasım ayında sıfır faizli 6 ay vadeli kredi veren bankalar arasında şunlar bulunuyor:

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