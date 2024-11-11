0 faizli kredi veren bankaların sunduğu bu kampanyalar, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat. Özel bankalar tarafından başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları", vatandaşlara cazip koşullarla kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanyalar kapsamında, 6 ay vadeyle 50 bin TL'ye kadar kredi imkanından yararlanmak mümkün.
Yüksek Faiz Oranları Devam Ediyor
Kasım ayında ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3.79'dan başlayıp yüzde 6'ya kadar çıkabiliyor. Bu yüksek faiz oranlarına rağmen, sıfır faizli kredi kampanyaları vatandaşlara önemli bir avantaj sunuyor.