0 faizli kredi veren bankaların sunduğu bu kampanyalar, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat. Özel bankalar tarafından başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları", vatandaşlara cazip koşullarla kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanyalar kapsamında, 6 ay vadeyle 50 bin TL'ye kadar kredi imkanından yararlanmak mümkün.