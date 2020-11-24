Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Taksitler ne kadar? İşte tüm detaylar
TBMM'den geçen yasayla vergi ve prim borçlarına yapılandırma geldi. Ancak herkesin aklında şu sorular var: Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Yapılandırma başvurusu ne zamana kadar yapılabilir? Peşin ödendiğinde indirim var mı? Vergi ve prim borcu için başvurular nereye yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm bu detaylar A Haber'e anlattı. İşte Faruk Erdem'in sözleri:
Sadece vergiler değil, prim ve vergiler. Şöyle çerçeveyelim; kamuya olan bütün borçlan yapılandırılıyor. Bunun içinde vergiler, sigorta primleri var, cezalar var, idari cezalar var. Hatta vatandaşın trafik cezaları da var. MTV'den KDV'ye Kurumlar Vergisi'nden belediyele ödediğimiz emlak vergisine kadar hepsi içinde.
Bu yapılandırmanın kapsamı biraz geniş tutuldu. Odalar ve borsaların aidat borçlar var, çiftçilerin DSİ'ye olan borçları var. Öğrenci kardeşlerimizin -ki sayıları 3-3,5 milyonu bulduğu söyleniyor- KYK'ya olan borçlar var. Dolayısıyla kapsamı çok geniş bir yapılandırma oldu. Aşağı yukarı 4-5 milyon vatandaşın bundan yararlanacağını bekliyoruz. Burada iki istisna var; 1-pandemi dolayısıyla yasaklara uymayanlara kesilen cezalar kapsam dışında. 2-Tütün kullanımıyla ilgili kesilen cezalar kapsam dışında.