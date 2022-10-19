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Halkbank'tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL'ye kadar kredi! Kredi başvuru şartları açıklandı!

Halkbank'tan oluşturulan açıklama 0 faiz oranlı 6 ay ödemez 350 TL oranında kredi olanağı sunuluyor. Halkbank'ın sunmuş bulunduğu kredi olanağından çoğu vatandaş yararlanıyor. Ancak bu imkanlardan yararlanmak amacıyla vatandaşların belli başlı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin en muhimi kredi notu olarak karşımıza çıkıyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlar 350 TL oranında kredi imkanlarından yararlanamıyorlar.

takvim.com.tr
19.10.2022 10:48 - Son Güncelleme: 19.10.2022 10:48
Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi! Kredi başvuru şartları açıklandı!

Halkbank'ın başlatmış bulunduğu sıfır faizli kredi olanağı kampanyası vatandaşlar arasında yoğun ilgi görüyor. Genellikle Halkbank son günlerde sıfır faizli kredi kampanyalarıyla ön plana çıkmaya başladı. Üstelik Halkbankası geniş bir vakit diliminde müracaat olağanı da tanıyor!

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Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi! Kredi başvuru şartları açıklandı!

Başvurular Başladı!

%0 faiz oranlı kredi olanağı kampanyası başladı. Halkbank'tan oluşturulan açıklama kapsamında başvurular elektronik bankacılık ve şubeler üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında vatandaşlardan maaş bordosu başta olmak üzere birtakım evraklar isteniyor.

Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi! Kredi başvuru şartları açıklandı!

24 saatlik vakit diliminin sonrasında vatandaşların hesaplarına 350.000 TL tutarında kredi limiti yatıyor.

Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi! Kredi başvuru şartları açıklandı!

Hem de bu kampanyanın en mühim artılarından birisi de 6 ay ödemesiz olarak gerçekleşmesi olarak ön plana çıkıyor.

Halkbank’tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL’ye kadar kredi! Kredi başvuru şartları açıklandı!

Sonuç olarak vatandaşlar rahat ve basit bir şekilde kredi ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Peki, kredi başvuruları nerelerden yapılıyor? İşte detaylar!

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