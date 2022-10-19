Halkbank'tan sıfır faiz ile 6 ay ödemesiz 350 bin TL'ye kadar kredi! Kredi başvuru şartları açıklandı!
Halkbank'tan oluşturulan açıklama 0 faiz oranlı 6 ay ödemez 350 TL oranında kredi olanağı sunuluyor. Halkbank'ın sunmuş bulunduğu kredi olanağından çoğu vatandaş yararlanıyor. Ancak bu imkanlardan yararlanmak amacıyla vatandaşların belli başlı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin en muhimi kredi notu olarak karşımıza çıkıyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlar 350 TL oranında kredi imkanlarından yararlanamıyorlar.
19.10.2022 10:48 - Son Güncelleme: 19.10.2022 10:48
Başvurular Başladı!
%0 faiz oranlı kredi olanağı kampanyası başladı. Halkbank'tan oluşturulan açıklama kapsamında başvurular elektronik bankacılık ve şubeler üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında vatandaşlardan maaş bordosu başta olmak üzere birtakım evraklar isteniyor.