Halkbank'tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! 1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! ÖTV'siz araç yenileme + ticari araç imkanı...
Başkan Erdoğan tarafından duyurulan taşıt kredisi müjdesi, son dönemde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Halkbank tarafından sunulan 1.5 milyon TL'lik taşıt kredisi detayları, merakla bekleniyor. İşte Başkan Erdoğan'ın taşıt kredisi hakkındaki açıklamalar ve Halkbank'ın sunduğu özellikler.
19.05.2023 09:46 - Son Güncelleme: 19.05.2023 09:49
Başkan Erdoğan tarafından verilen yeni müjde sonrası taşıt kredisi hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Halkbank taşıt kredisi şartları yer aldı. 1.5 milyon TL'ye kadar verilecek olan kredi için detaylar merak ediliyor. İşte 1.5 milyon TL'lik Halkbank taşıt kredisi....
HALKBANK 84 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada "Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı" denilerek 84 aya kadar vadeli taşıt kredisi verileceği ifade edildi.