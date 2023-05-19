Halkbank’tan 84 ay vadeli destek ödemesi! Başkan Erdoğan’dan yeni müjde! 1.5 milyon TL TAŞIT KREDİSİ! ÖTV’siz araç yenileme + ticari araç imkanı...

Başkan Erdoğan tarafından verilen yeni müjde sonrası taşıt kredisi hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Halkbank taşıt kredisi şartları yer aldı. 1.5 milyon TL'ye kadar verilecek olan kredi için detaylar merak ediliyor. İşte 1.5 milyon TL'lik Halkbank taşıt kredisi....