Hafta sonu geldi A101’de 100 üründe fiyatlar düştü! Neler var neler, A101 3-5 Şubat 2023 kataloğu yayımlandı! Fritöz, cezve, blender, mikser...

A101'e bu hafta gelen eli dolu çıkacak. Hafta sonunu da kapsayacak indirim kampanyasının başladığını duyuran A101 zincir marketleri 100 üründe indirim yapıldığını açıkladı. Çeyiz alışverişine çıkmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Mağazan yüksek fiyata satılan bir çok ürün bu hafta sadece A101'de indirime girdi. Kaçıran başını taşlara vuracak. Kiwi KMC-6955 Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi 1,299 TL'ye satışta! İşte A101 3-5 Şubat 2023 kataloğu fiyat listesi...