Güzergahı değişti, etraf harp alanı! İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Gram altında seviye 950 TL... Altın alınır mı, satılır mı? Mümkün mertebe...

Altın fiyatlarının çizdiği grafik yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. 1 aylık periyotta düşüşlü ve inişli seyriyle yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sürekli okunuyor. Altın tahminleriyle bilinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın, brent petrol ve borsa için önemli açıklamalarda bulundu. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumu!