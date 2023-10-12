Günübirlik konutlara düzenleme geliyor! Kanun teklifi komisyona sunuldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Teklifi' görüşülmeye başlandı. Türkiye'de resmi verilere göre; yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konut olduğunun tespit edildiğini vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "kuralsız şekilde faaliyet gösteren bu sektörün ülke turizmine verdiği zararların giderilerek turizm hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Teklifi' görüşülmeye başlandı.
DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞECEK?
Hazırlık aşamasında olan mevzuat düzenlemesinin üç temel şart üzerinde şekillendiği öğrenildi.
TÜM KOMŞULARDAN İZİN
Bu şartlardan birincisi kiralanacak evin apartman içerisinde olması durumunda, tüm komşuların izninin alınması gerekiyor. Komşulardan birinin bile muvafakatname vermemesi durumunda kiralama işlemi gerçekleşemeyecek.