Günübirlik konutlara düzenleme geliyor! Kanun teklifi komisyona sunuldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Teklifi' görüşülmeye başlandı. Türkiye'de resmi verilere göre; yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konut olduğunun tespit edildiğini vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "kuralsız şekilde faaliyet gösteren bu sektörün ülke turizmine verdiği zararların giderilerek turizm hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.