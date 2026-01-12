PODCAST CANLI YAYIN

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri bugün belirleniyor. İki ilde toplam bin 663 konut için süreç noter huzurunda yürütülecek. Gümüşhane'de kura çekimi saat 10.00'da, Bayburt'ta ise saat 17.00'de yapılacak. Süreç TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 1

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bugün Gümüşhane ve Bayburt illerinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 2

İLK KURA GÜMÜŞHANE'DE

12 Ocak 2026 Gümüşhane TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 3

2. ETAP BAYBURT

12 Ocak 2026 Bayburt TOKİ kura çekimi saat 17.00'de Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TOKİ kura çekilişleri YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 4

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların asil ve yedek listeleri kısa süre içinde ilan edilecek. Sonuçlara aşağıdaki kanallar üzerinden ulaşılabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak başvurularının durumunu sorgulayabilecek.

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 5

GÜMÜŞHANE İLÇE İLÇE SOSYAL KONUT DAĞILIMI

Sıra İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka
1 Gümüşhane Merkez Gümüşhane Merkez 200/500000 Sosyal Konut Projesi 200 Halk Bankası
2 Gümüşhane Merkez Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy 79/500000 Sosyal Konut Projesi 79 Ziraat Bankası
3 Gümüşhane Kelkit Gümüşhane Kelkit 170/500000 Sosyal Konut Projesi 170 Ziraat Bankası
4 Gümüşhane Kelkit Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze 79/500000 Sosyal Konut Projesi 79 Ziraat Bankası
5 Gümüşhane Kelkit Gümüşhane Kelkit Söğütlü 79/500000 Sosyal Konut Projesi 79 Ziraat Bankası
6 Gümüşhane Köse Gümüşhane Köse 94/500000 Sosyal Konut Projesi 94 Ziraat Bankası
7 Gümüşhane Kürtün Gümüşhane Kürtün Özkürtün 40/500000 Sosyal Konut Projesi 40 Ziraat Bankası
8 Gümüşhane Şiran Gümüşhane Şiran 79/500000 Sosyal Konut Projesi 79 Halk Bankası
9 Gümüşhane Torul Gümüşhane Torul 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30 Halk Bankası
10 Gümüşhane Merkez Gümüşhane Merkez Tekke 40/500000 Sosyal Konut Projesi 40 Ziraat Bankası
11 Gümüşhane Kürtün Gümüşhane Kürtün 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası
TOPLAM 940
Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 6

BAYBURT İLÇE İLÇE SOSYAL KONUT DAĞILIMI

Sıra İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka
1 Bayburt Merkez Bayburt Merkez 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500 Halk Bankası
2 Bayburt Merkez Bayburt Merkez Arpalı 31/500000 Sosyal Konut Projesi 31 Ziraat Bankası
3 Bayburt Merkez Bayburt Merkez Çayır Yolu 20/500000 Sosyal Konut Projesi 20 Ziraat Bankası
4 Bayburt Aydıntepe Bayburt Aydıntepe 30/500000 Sosyal Konut Projesi 30 Ziraat Bankası
5 Bayburt Demirözü Bayburt Demirözü 79/500000 Sosyal Konut Projesi 79 Ziraat Bankası
6 Bayburt Demirözü Bayburt Demirözü Gökçedere 63/500000 Sosyal Konut Projesi 63 Ziraat Bankası
TOPLAM 723
Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 7

BU HAFTA 7 İLDE KURA YAPILACAK

Açıklanan takvime göre, 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane'de 940, Bayburt'ta 723 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.
15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1.020, Rize'de 2 bin 42 konutun hak sahipleri belirlenecek.

17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905, Malatya'da 9 bin 659 konut için kura yapılacak.

18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1.760 konutun hak sahipleri belli olacak.

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 8

BİR HAFTADA 21 BİN 49 KONUTUN HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

Belirlenen takvim doğrultusunda 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri netleşmiş olacak.

17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da yapılacak kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak - 9

BAKAN KURUM: "86 MİLYON VATANDAŞIMIZ KAZANACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 12-18 Ocak haftasına ilişkin kura takvimini paylaştı. Bakan Kurum açıklamasında,
"16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak." ifadelerini kullandı.