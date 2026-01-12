Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ kura günü: 1.663 konut için hak sahibi belli olacak

GÜMÜŞHANE İLÇE İLÇE SOSYAL KONUT DAĞILIMI
|Sıra
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|1
|Gümüşhane
|Merkez
|Gümüşhane Merkez 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|Halk Bankası
|2
|Gümüşhane
|Merkez
|Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy 79/500000 Sosyal Konut Projesi
|79
|Ziraat Bankası
|3
|Gümüşhane
|Kelkit
|Gümüşhane Kelkit 170/500000 Sosyal Konut Projesi
|170
|Ziraat Bankası
|4
|Gümüşhane
|Kelkit
|Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze 79/500000 Sosyal Konut Projesi
|79
|Ziraat Bankası
|5
|Gümüşhane
|Kelkit
|Gümüşhane Kelkit Söğütlü 79/500000 Sosyal Konut Projesi
|79
|Ziraat Bankası
|6
|Gümüşhane
|Köse
|Gümüşhane Köse 94/500000 Sosyal Konut Projesi
|94
|Ziraat Bankası
|7
|Gümüşhane
|Kürtün
|Gümüşhane Kürtün Özkürtün 40/500000 Sosyal Konut Projesi
|40
|Ziraat Bankası
|8
|Gümüşhane
|Şiran
|Gümüşhane Şiran 79/500000 Sosyal Konut Projesi
|79
|Halk Bankası
|9
|Gümüşhane
|Torul
|Gümüşhane Torul 30/500000 Sosyal Konut Projesi
|30
|Halk Bankası
|10
|Gümüşhane
|Merkez
|Gümüşhane Merkez Tekke 40/500000 Sosyal Konut Projesi
|40
|Ziraat Bankası
|11
|Gümüşhane
|Kürtün
|Gümüşhane Kürtün 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|TOPLAM
|940