Gümüş 150 TL, altın 8.100 TL oldu: Yatırımcı ne yapmalı?

Orta Doğu'da İran, ABD ve İsrail arasında 1 Mart itibarıyla başlayan askeri çatışmalar, küresel piyasalarda güvenli liman talebini tetikledi. İslam Memiş, fiziki piyasada gram altının 8.100 TL seviyelerine tırmandığını belirterek, pazartesi açılışında oluşacak volatiliteye karşı yatırımcıları panik işlemlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Küresel ekonomiyi sarsan bölgesel savaş, hafta sonu olmasına rağmen ETF ve fiziki altın piyasasında agresif yükselişleri beraberinde getirdi. İslam MemişWin 1 Mart 2026'da yaptığı analizde, ons altının 5.350 doları aşarak rekor tazelediği ifade edilirken; sağlıklı fiyat oluşumu için perşembe gününe kadar beklenmesi gerektiği vurgulandı.

📊 PİYASALARDA SON DURUM: ALTIN VE PETROLDE AGRESİF YÜKSELİŞ

Savaş haberlerinin yayılmasıyla birlikte yatırım araçlarında görülen ilk tepkiler ve hedefler şu şekilde şekillendi:

  • Gram Altın: Cumartesi günü fiziki piyasada 7.980 TL'den kapanan gram altın, savaş etkisiyle 8.100 TL seviyelerine kadar tırmandı. Kısa vadeli hedef 8.500 TL olarak öngörülürken, yılın ilk yarısı için 10.000 TL beklentisi korunuyor.

  • Ons Altın: 5.280 dolar seviyesinden kapanış yapan ons altın, tansiyonun artmasıyla 5.350 doların üzerini gördü. Teknik tahminler yükselişin 5.400 - 5.600 dolar bandına uzanabileceğini, yılın ilk yarısında ise 6.000 doların test edilebileceğini gösteriyor.

  • Gümüş: Gümüş tarafında yükseliş ivmesi sürüyor. Gram gümüşte 150 TL, ons gümüşte ise 97-98 dolar seviyeleri yeni direnç noktaları olarak takip ediliyor.

  • Brent Petrol: 73-74 dolar seviyelerinde seyreden varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'na dair endişelerle 78 dolar direncine yaklaştı. Savaşın uzaması durumunda 80 doların aşılması, küresel enflasyonun kalıcı hale gelmesine neden olabilir.

💡 YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

Piyasaların yeni haftaya yüksek volatiliteyle başlayacağı öngörülürken Memiş,"psikoloji yönetimi"vurgusu yapıyor:

PANİK İŞLEMLERDEN KAÇININ

Pazartesi ve salı günleri piyasada "sağlıklı fiyat oluşumu" beklenmiyor. Geniş bant aralığında dalgalanmalar yaşanabileceği için fevri alım-satım kararları zarar ettirebilir.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE ARA VERİN

Belirsizliğin tavan yaptığı bu dönemde yüksek riskli ve kaldıraçlı işlemler sermayeyi saniyeler içinde eritebilir.

DENGE PERŞEMBE GÜNÜ SAĞLANABİLİR

Piyasanın yönünü netleştirmesi ve taşların yerine oturması için perşembe gününe kadar beklenmesi tavsiye ediliyor.

GAYRİMENKUL VE NAKİT İHTİYACI:

Altın ve gümüşteki bu "savaş primi" yükselişleri, ev veya araba almayı planlayanlar için bir çıkış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Yılın ikinci yarısında altın ve gümüşte rüzgarın tersine dönebileceği öngörülüyor.

📈 BORSA İSTANBUL: DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Haftayı 13.717 puandan kapatan Borsa İstanbul'da kısa vadeli satış baskısı kaçınılmaz görünüyor. Ancak bu durumun uzun vadeli yatırımcılar için stratejik bir kapı araladığı belirtiliyor:

  • Destek Seviyeleri: 13.500, 13.200 ve 13.000 puan seviyeleri kritik destekler olarak izleniyor.

  • Yıl Sonu Beklentisi: Savaş etkisiyle yaşanacak geri çekilmelerin ardından borsanın toparlanması ve yıl sonunda 16.000 ile 20.000 puan arasına yükselmesi bekleniyor.

⚠️ KÜRESEL EKONOMİ KAYBEDECEK

Savaşın sadece askeri bir çatışma olmadığı, ekonomik faturasının tüm dünyaya çıkacağı ifade ediliyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışın tetikleyeceği gıda enflasyonu, küresel ekonomilerde kalıcı hasarlar bırakabilir. Döviz kurlarında (Dolar/TL 43,93, Euro/TL 51,94) şu an için stabil bir seyir izlense de, jeopolitik gerilimin süresi tüm dengeleri değiştirecek anahtar unsur olacak.

🪙 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI (1 MART 2026)

Altın TürüAlış (TL)Satış (TL)Değişim (%)
Gram Altın7.434,927.435,91%1,41
Çeyrek Altın12.683,0013.089,00%7,04
Yarım Altın25.367,0026.162,00%7,04
Tam Altın50.108,9051.215,43%6,19
Cumhuriyet Altını50.578,0052.077,00%7,04
Ata Altın51.674,8153.100,67%6,19
22 Ayar Bilezik7.138,577.423,39%9,20
Altın (ONS)5.262,74 ($)5.263,48 ($)%1,29
🥈 SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI (1 MART 2026)

Gümüş TürüAlışSatışDeğişim (%)
Gümüş (TL/GR)132,48 TL132,58 TL%5,73
Gümüş ($/ONS)93,78 $93,86$%5,65
Gümüş (€/ONS)79,35 €79,45 €%5,54
