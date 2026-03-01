Gümüş 150 TL, altın 8.100 TL oldu: Yatırımcı ne yapmalı?
Orta Doğu'da İran, ABD ve İsrail arasında 1 Mart itibarıyla başlayan askeri çatışmalar, küresel piyasalarda güvenli liman talebini tetikledi. İslam Memiş, fiziki piyasada gram altının 8.100 TL seviyelerine tırmandığını belirterek, pazartesi açılışında oluşacak volatiliteye karşı yatırımcıları panik işlemlerden kaçınmaları konusunda uyardı.
🪙 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI (1 MART 2026)
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Gram Altın
|7.434,92
|7.435,91
|%1,41
|Çeyrek Altın
|12.683,00
|13.089,00
|%7,04
|Yarım Altın
|25.367,00
|26.162,00
|%7,04
|Tam Altın
|50.108,90
|51.215,43
|%6,19
|Cumhuriyet Altını
|50.578,00
|52.077,00
|%7,04
|Ata Altın
|51.674,81
|53.100,67
|%6,19
|22 Ayar Bilezik
|7.138,57
|7.423,39
|%9,20
|Altın (ONS)
|5.262,74 ($)
|5.263,48 ($)
|%1,29
🥈 SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI (1 MART 2026)
|Gümüş Türü
|Alış
|Satış
|Değişim (%)
|Gümüş (TL/GR)
|132,48 TL
|132,58 TL
|%5,73
|Gümüş ($/ONS)
|93,78 $
|93,86$
|%5,65
|Gümüş (€/ONS)
|79,35 €
|79,45 €
|%5,54