Gümüş 150 TL, altın 8.100 TL oldu: Yatırımcı ne yapmalı?

⚠️ KÜRESEL EKONOMİ KAYBEDECEK

Savaşın sadece askeri bir çatışma olmadığı, ekonomik faturasının tüm dünyaya çıkacağı ifade ediliyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışın tetikleyeceği gıda enflasyonu, küresel ekonomilerde kalıcı hasarlar bırakabilir. Döviz kurlarında (Dolar/TL 43,93, Euro/TL 51,94) şu an için stabil bir seyir izlense de, jeopolitik gerilimin süresi tüm dengeleri değiştirecek anahtar unsur olacak.